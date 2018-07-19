Bursa’da trafik akışını olumsuz etkileyen binalar yıkılıyor

Şehrin ulaşım sıkıntılarını çözmeyi ve atılan adımlarla trafiğe nefes aldırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Mahallesi, 2. Vatan Caddesi üzerinde kamulaştırılan 4 binanın yıkımını tamamladı. Aynı bölgede bulunan ve 1/1000 ölçekli uygulama planına göre yol üzerinde inşa edilmiş görünen diğer 5 binanın kamulaştırma çalışmasının tamamlanmasının ardından yıkılmasıyla birlikte bölgede hem trafik akışı rahatlatılmış hem de var olan görüntü kirliliği ortadan kaldırılmış olacak.

Müdahaleler sürecek

Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarında ulaşım ve trafiğe öncelik verdiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye yetkilileri, kavşak ve şerit düzenleme çalışmalarıyla trafiğin ciddi ölçüde rahatladığını, bu noktada insanlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını vurguladı. Belediye yetkilileri, trafik akışı tüm şehirde problemsiz hale getirilene kadar müdahalelerin süreceğini ifade etti.