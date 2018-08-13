Bursa’da yolcu otobüsüne taşlı, sopalı saldırı

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi ile Cerrah Mahallesi arasında yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünün seyir halinde olduğu sırada meydana geldi. Kendilerine yolcu görüntüsü vererek yol kenarında bekleyen kimliği belirsiz şahıslar, otobüsü durdurmak istedi. Otobüs şoförünün durak harici ve tehlike nokta olması sebebiyle durmaması üzerine şahıslar, araca taşlı ve sopalı saldırıda bulundu. Camları patlayan otobüsün durduğu esnada arkadan koşarak araca taşlar atan ve saldıran grubu araç içerisinde seyahat etmekte olan sivil polis memuru, havaya ateş açarak ve nişan alıp ’dur’ ihtarları yaparak durdurabildi. Araç içerisindeki vatandaşların ve çocukların büyük panik yaşamasına ve yerlere düşmesine sebep olan olayda, bir bayan yolcu hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, İnegöl’de yolcu taşıma işini yürüten İNULAŞ avukatlarının devreye girerek gerekli yasal işlemi başlattığı belirtildi.

Ekiplerin saldırgan şahısları arama çalışmaları sürüyor.