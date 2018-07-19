Bursa’dan 176 kişi mukaddes topraklara uğurlandı

Mukaddes topraklara gidecek 176 hacı adayı için Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde tören düzenlendi. İl Müftüsü İzani Turan, “Buraya gelen ve gelemeyen bütün dost ve akrabalarınız sizden dua bekliyor. Devletimize, milletimize, ülkemize dua etmenizi bekliyor” dedi.

Hacılara seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Hac vazifeniz şu an itibariyle başladı. Allah kabul etsin. Hakikaten çok farklı bir duygu. Ben bir kere hacca, 10’dan fazla umreye gittim. Gidip geldikten sonra bunu daha iyi anlayacaksınız. Hacda telefonları kapatın, tamamen ibadete konsantre olun. Ya da belirli saatlerde açın, yapacağınız hacdan ciddi keyif alacaksınız. Ülkemiz, cumhurbaşkanımız, devletimiz için dualarınızı eksik etmeyin. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Sizin dualarınız, yüreğiniz olmasaydı belki bazı şeyler buralara gelmezdi” diye konuştu.

Haccın önemini anlatan Bursa Valisi İzzettin Küçük, “Hayatımızda pek çok yere gittik geldik. Ama, yaşayacağımız en mühim yolculuk, hacca giden yolculuktur. Çünkü Kabe’ye, Peygamber efendimizin doğup büyüdüğü yerlere gidiyorsunuz. Peygamberimizin hayatını biliyorsunuz. O anları tekrar aklınızdan geçirecek, tekrar tekrar yaşayacaksınız. Kabe’ye gittiğinizde göreceksiniz ki insanoğlu eşit. Allah’ın huzurunda çobanından, kralına kadar herkes eşit” şeklinde konuştu.

Törene Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Müftüsü İzani Turan, hacı adayları ve yakınları katıldı. Protokol konuşmaların ardından hacı adayları dualarla otobüslere bindi. Aileleriyle vedalaşan hacı adayları duygulu anlar yaşadı. Daha sonra 4 otobüs Yenişehir Havaalanı’na gitmek üzere yola çıktı.