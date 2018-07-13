Bursalılar, doğal gaz abonelik bilgilerine ve geçmiş dönem ödemeleri ile borç bilgilerine artık e-devlet kapısından ulaşabilecek.

Gerçekleştirdiği teknolojik yatırımlarla adından söz ettiren Bursagaz, e-devlet kapısındaki yerini aldı. Bursagaz aboneleri, doğal gaz ile ilgili abonelik bilgilerine ve geçmiş dönem ödemeleri ile borç bilgilerine artık e-devlet kapısından ulaşabilecek. 2008 yılında 22 hizmetle uygulanmaya başlanan ve bugün 1754 elektronik hizmetin yer aldığı e-devlet (www.turkiye.gov.tr) portalı, tek şifreyle tüm kamu kurumlarındaki birçok işlemini güvenle, kolayca ve hızlı bir şekilde yapma imkânı sunuyor.

Bursagaz’ın yeni e-devlet hizmeti, 950 bini aşkın abonesine ulaşacak. Abonelerine bütün işlemlerini www.bursagaz.com adresinden online olarak yapma imkanı da sunan Bursagaz, e-devlet kapısı hizmetleriyle müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Bursagaz, hizmet kalitesini yükseltmek için teknolojideki inovasyonları yakından takip etmeye ve uygulamaya devam ediyor.