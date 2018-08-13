Bursalılar gökyüzü şölenini Nilüfer’de izledi

Nilüfer Belediyesi, Bursa Amatör Astronomi Kulübü işbirliğiyle Gökyüzü Gözlemi etkinliği düzenledi. Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri’nde, şehir ışıklarından uzak noktada gerçekleşen etkinliğe Bursalılar büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe katılanlar, alana kurulan teleskoplarla hem Venüs, Satürn, Jüpiter ve Mars gezegenlerini gözlemledi hem de Swift Tuttle kuyruklu yıldızının oluşturduğu perseid göktaşı yağmurunu izledi. Alanı dolduranlar, gökyüzü şölenini, hep birlikte izlemenin keyfini yaşadı. Etkinliğe katılan fotoğraf tutkunları da, o anları ölümsüzleştirdi. Bursa Amatör Astronomi Kulübü Başkanı İlhan Vardar, böyle önemli bir gök olayını meraklılarıyla buluşturmaya büyük destek veren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

Halk arasında kayan yıldız olarak adlandırılan meteor yağmurlarının, belli periyot ve yörüngelerle güneşe yaklaştığını, bu yaklaşım sırasında da kuyruğun toz ve gaz artıklarının uzayda kaldığını ifade eden Bursa Astronomi Kulübü Başkanı İlhan Vardar, yılın belli dönemlerinde de dünyanın bu artıkların içinden geçtiğini belirtti. Dünyanın, son olarak Swift Tuttle kuyruklu yıldızının içinden geçtiğini söyleyen Vardar, 12-13 Ağustos tarihlerinin meteor yağmurunun en yoğun olduğu vakit olduğunu dile getirdi. Saatte yaklaşık 100 adet meteor yağmuru yaşandığını söyleyen Vardar, “Parçaların en büyüğü, nohut ve mercimek büyüklüğünde oluyor. Atmosfere büyük bir hızla girdiği için yanarak yok oluyor. Nohut büyüklüğünde olanlar, biraz daha fazla iz bıraktığı için biz onlara ateş topu diyoruz. Bunların hiçbiri yeryüzüne inmiyor” dedi.

Dünyanın, her yıl kuyruğun içinden geçtiğini ancak Swift Tuttle kuyruklu yıldızı periyodunun 133 yıl olduğunu belirten Vardar şöyle konuştu: “Bu olay her gece olacak ama 133 yılda bir bu kuyruklu yıldız, güneşimize yaklaşıp uzaklaşıyor. Arkasında toz bulutu bırakan izler, uzun müddet kalabiliyor.”

Swift Tuttle kuyruklu yıldızının, bundan sonraki Dünya’ya yakın geçiş tarihinin 14-21 Ağustos 2126 tarihleri arasında olacağı tahmin ediliyor.