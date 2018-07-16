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16 Temmuz 2018 08:50

Bursa’nın antikaları görücüye çıktı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan antika pazarı 40 vilayetten ziyaretçi akınına uğruyor.

Bursa’nın antikaları görücüye çıktı

16 Temmuz 2018 08:50


Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki antika eşyaların satıldığı ve sergilendiği pazar yoğun ilgi görüyor. Pazara 40 vilayetten ziyaretçiler ve alıcılar akın ediyor. Hem ziyaret eden vatandaşlar hem de pazarda tezgah açan antikacılar yoğunluktan ve eşyalara gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını dile getirdi.


Bursa Nilüfer Antikacılar Derneği Başkanı Erdal Sadıç, 2 yıldır bu pazarın Bursa’da kurulmasına rağmen 7-8 yıllık antika çarşıları gibi ilgi gördüğünü belirterek, "Dışarıdan gelen esnaf olsun ziyaretçilerimiz olsun sanki 7-8 senelik bir pazar görüntüsü olduğunu söylüyorlar. Pazarda genelde Osmanlı ürünleri, Cumhuriyet’in ilk döneminden kalan parçalar, 1940’ların 1950’lerin ürünleri var. Her müşteriye, her ziyaretçiye uyacak şekilde ve onların seveceği şekilde ürünlerimiz de mevcut. Esnaflar daha çok İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Konya, Kütahya ve Manisa gibi Türkiye’nin çeşitli illerinden pazarımızda ayda bir sefer tezgah açıp memnun bir şekilde pazarımızdan ayrılıyorlar. Pazarımız her ayın üçüncü pazarı açılıyor. Ortalama 150-200 esnafımız pazarımızda tezgah açıyor. Önümüzdeki Ağustos ayındaki pazarımız bayram arefesine geldiğinden dolayı 1 hafta öne çekerek 12 Ağustos’ta açılacak" şeklinde konuştu.




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