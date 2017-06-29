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29 Haziran 2017 13:36

Bursa’nın savunma ve havacılık ihracatı 5 ayda 3 kart attı

Türkiye ekonomisinin lokomotifi Bursa, 2017 yılının ilk 5 ayında savunma ve havacılık sektörlerinde ihracatını yüzde 278 artırmayı başardı.

Bursa’nın savunma ve havacılık ihracatı 5 ayda 3 kart attı

29 Haziran 2017 13:36

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2017 yılı ilk 5 aylık verilerine göre, Bursa’daki savunma ve havacılık sektöründeki firmaların ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artarak yaklaşık 4.9 milyon dolar oldu.


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın otomotiv, tekstil, makine ve kimya gibi stratejik sektörlerde geçmişten gelen büyük bir tecrübeye sahip olduğunu vurguladı. Bursa’nın sanayi ve üretimdeki tecrübesinin mutlaka farklı sektörlere de entegre edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Burkay, yüzyılın geleceğini belirleyecek alanlarda da Bursa’nın artık söz sahibi olacağını söyledi.


İbrahim Burkay, Bursa’nın ulusal savunma sanayisinin hali hazırda yüzde 75’ini karşılayabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Bursa’nın özellikle savunma ve havacılık sektörlerindeki ihracatının yükseliş trendinde olduğunu dile getiren Başkan Burkay, şöyle konuştu:


“İş dünyası olarak Bursa’mızın tecrübesini ve stratejik sektörlerdeki üretim yeteneğini biliyoruz. Bu anlamda farklı sektörde Bursa ve ülkesi için çalışan firmalarımızı bir araya getiren kümelenme ve Ur-Ge projeleri oluşturduk”


Kümelenme ve Ur-Ge projelerinde yer alan birçok firmanın Türkiye’nin milli projelerinde de görev almayı sürdürdüğünü dile getiren İbrahim Burkay, “Sektör temsilcilerimiz Roketsan, TAİ, TEİ, Havelsan, Aselsan gibi markalarla birlikte çalışıyor. BTSO olarak Bursa’nın bölgemizde, ülkemizin ise dünyada söz sahibi olmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda ileri teknoloji gerektiren uzay havacılık ve savunma gibi stratejik sektörlerde de firmalarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Başta uzay havacılık ve savunma olmak üzere ileri teknoloji gerektiren tüm sektörlerimizin harekete geçirdiğimiz firmalarımızda Bursa’nın teknoloji üssü olmasını hedefliyoruz. Vizyon projelerimizden birisi olan TEKNOSAB ve kısa bir süre içerisinde temelini atacağımız Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi’ni şehre kazandırıyoruz. Türkiye’ye rol model olan çalışmalarımızı büyük bir heyecanla sürdürmeye ve firmalarımıza rehberlik etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.




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