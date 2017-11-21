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21 Kasım 2017 12:36

Bursa’nın tavukçusu dünyaya ilham veriyor

Bursa’nın gıda sektöründeki yükselen değeri HasTavuk firması, “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” araştırmasında son 3 yıldaki hızlı büyüme grafiğiyle "ilham veren işletme" seçildi.

Bursa’nın tavukçusu dünyaya ilham veriyor

21 Kasım 2017 12:36


Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü olan TÜRKONFED tarafından düzenlenen Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nin 21’incisi, “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” ana temasıyla geçtiğimiz günlerde Ankara’da gerçekleştirildi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadıoğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akyürek’in açılış konuşmalarını yaptığı Zirve toplantısı kapsamında, TÜRKONFED ve Londra Borsası işbirliğiyle hazırlanan “Türkiye’nin yükselen liderleri” araştırması açıklandı.


Kamuya açık verilerden hareketle hazırlanan ve son 3 yılda sürekli yüksek büyüme gösteren şirketleri derinlemesine inceleyen araştırmaya göre HasTavuk A.Ş., son 3 yılda hızlı büyüme grafiğiyle "İlham veren işletme” unvanını aldı.


HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, ”Tek başına lider olunmaz. Lideri lider yapan ekibidir. Başarı da başarısızlık ta ortaktır. HasTavuk’un başarısında personelimizin gelişimi için sürekli eğitimler, teknolojik alt yapımız, araştırma-iş geliştirme ve arge yatırımlarımızın önemi büyük. Şu an Türkiye’de, dünyanın en son sistem teknolojisiyle tavuk eti üretimi yapıyoruz. Bu üretim şeklimizin karşılığını, lezzet ve kalite olarak alıyoruz. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde Japonya ile anlaşma yaptık. Çok yakında Japonlar tavuğun hasını yiyecekler" dedi.




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