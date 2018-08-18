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18 Ağustos 2018 11:52

Bursa’nın yeni misafirlerinin sağlık durumu iyi

Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçelerinden olan Bursa Zoopark’ın yeni misafirleri yuvalarına alışmaya başladı.

Bursa’nın yeni misafirlerinin sağlık durumu iyi

18 Ağustos 2018 11:52


Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, Bursa’nın yeni fertleri 3 gergedanın sağlık durumunu ve yaşam şartlarını yakından inceledi.


Bursa Hayvanat Bahçesi’ne Avusturya ve Fransa’dan gelen 3 gergedan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Veteriner hekim Nihal Bilgici Yıldız ve Gizem Somuncuoğlu, sağlık kontrolünün haricinde gergedanların yaşayacağı alanları da denetledi.


Yapılan sağlık taramasında bir sıkıntıyla karşılaşılmazken, bin 57 metrekare kapalı ve 3 bin 620 metrekare de açık alanda hayatlarını sürdürecek olan gergedanlar yakın zamanda ziyaretçileriyle buluşacak.




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