Bursaspor Başkanı Ali Ay, Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetici Sezer Sezgin’in işletmesinde verilen iftarda Orhangazi ve Gemlikli taraftarlarla buluşu. İftardan sonra kısa bir konuşma yapan Başkan Ali Ay seçim manifestosunu vurgulayarak “Yeni dönemde daha profesyonel, daha verimli, daha bilimsel ve daha kucaklayıcı bir Bursaspor yönetimi ile karşınızda olacağız” dedi.

“Kulübün borcu manipüle ediliyor”

Kulübün borcundan bahsedilirken bazı kesimlerin olayı manipüle ettiğini söyleyen Başkan Ay, “Mali tablolar hakkında herkes yorum yapıyor fakat olayı yorumlarken şunu göz ardı ediyorlar biz göreve geldiğimizde kulübün borcu 100 milyon Euro’ydu fakat şuan bu borç 85 milyon Euro’ya indi. Daha önce bahsettiğim gibi kulübün borcu Euro olarak hesaplanırken, söylemde TL olarak lanse ediliyor. Bunu yaparken de yine Euro’nun iki sene süresince artan kur payını hesaplamadan söylüyorlar.” İfadelerini kullandı.

“Sportif başarı profesyoneller ile gelecek”

Tecrübelerinden dersler çıkarttıklarını belirten Ali Ay “Biz acısıyla tatlısıyla çok tecrübelendik, daha profesyonel bir ekiple hareket edeceğiz. Bizi sportif başarıya ulaştıracak üç kaliteli isimin ikisi ile anlaşmaya şimdiden vardık bile. Üçüncü isimle de son görüşmelerimizi yapıyoruz. Yeni yönetimimizde de revizeye gittik, Bursaspor’un kurtuluşunu sağlayacak projeleri hazırlayacak işinde uzman, genç ve dinamik bir yönetim kurulu ile yola devam edeceğiz.” dedi.

“Batalla fahri elçimiz olacak”

Orhangazi’deki iftarın ardından Demirtaş Mahallesi’ndeki Bursaspor sevdalıları ile buluşmaya giden Ali Ay burada meşaleler ile karşılandı. Bursaspor efsanesi haline gelen Arjantinli yıldız Batalla’nın durumu hakkında gelen sorular üzerine Ali Ay, “Batalla bize geçtiğimiz dönem Haziran’da gideceğini bildirmişti ama ben son bir kez daha konuşarak Bursaspor’da kalmasını, jübilesini burada yapmak istediğimizi söyledim. Batalla’da cevaben “Başkanım ben 35 yaşına gireceğim, fiziken Bursaspor’a katkı sağlayamayacağım, beni affedin ama size söz veriyorum Arjantin’de sizin scout ekibinizin başında olacağım ve size yeni yıldızlar bulacağım.” dedi. Ben de bunun üzerine kalktım ve Pablo’yu öptüm çünkü Batalla çok karakterli bir futbolcu onun yerine bir başkası olsaydı tamam der, oynamadan da 3 milyon euronun sahibi olurdu. Batalla bizim Güney Amerika’da fahri elçimiz olacak, Bursaspor’a katkı sağlamaya devam edecek” ifadelerini kullandı. Daha sonra Demirtaş Mahallesi’ndeki yeşil-beyazlı taraftarlar Pablo Batalla’nın imzalı formasını hediye eden Ali Ay ile bolca hatıra fotoğrafı çektirdi.