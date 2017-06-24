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24 Haziran 2017 09:42

Bursaspor, Kubilay Kanatsızkuş ile sözleşme uzattı

Bursaspor, geçen sezon ligde 6 kez gol sevinci yaşamayı başaran genç oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş’un 2020 yılında sona erecek olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Bursaspor, Kubilay Kanatsızkuş ile sözleşme uzattı

24 Haziran 2017 09:42


Yeni sezon öncesi dış transferde çalışmalarını sürdüren Bursaspor, iç transferde de ilk hamlesini yaptı. Yeşil-beyazlılar, geçen sezon ligde 29 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki golcü oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş ile mukavele uzattı. Genç oyuncunun 2020 yılında sona erecek olan sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı bildirilirken, yıllık ücretinde de iyileştirme yapıldığı öğrenildi.


Bursaspor formasıyla alt yaş kategorileri dahil olmak üzere toplam 105 maça çıkan genç oyuncu, toplamda 63 gol kaydetti. Geçen sezon ligde görev aldığı 29 maçın 20’sinde ilk 11’de sahaya çıkan genç yıldız, bin 811 dakika sahada kaldı.




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