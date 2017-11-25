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25 Kasım 2017 10:41

Bursaspor, yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmak istiyor

Bursaspor, Süper Lig’de yarın sahasında karşılaşacağı Kardemir Karabükspor engelini aşarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmak istiyor.

Bursaspor, yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmak istiyor

25 Kasım 2017 10:41


Süper Lig’de 12 haftalık periyotta topladığı 18 puanla 7. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, 13. hafta mücadelesinde yarın sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Ligde son çıktığı 5 karşılaşmada da rakiplerinden puan veya puanlar almayı başaran Le Guen’in öğrencileri, Kardemir Karabükspor engelini de aşarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.



Süper Lig’de 19. randevu


İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig’de 19. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 18 karşılaşmada Bursaspor sahadan 9 kez galibiyetle ayrılırken, kırmızı-mavili ekip ise 6 karşılaşmada 3 puana uzandı.



Bursaspor’un Karabükspor’a iç sahada şansı tutuyor


Yeşil-beyazlılar, Kardemir Karabükspor ile oynadığı son 5 iç saha karşılaşmasında da galibiyet elde etmeyi başardı. Bu maçlarda rakibine 18 gol atan Bursaspor, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü.



Aziz ve Titi dönüyor


Bursaspor’da geçen hafta oynanan Göztepe karşılaşmasında Avustralya Milli Takımı’ndan uzun süren uçak yolculuğuyla döndüğü için forma giyemeyen Aziz Behich ile cezalı olan Brezilyalı defans oyuncusu Titi, yarınki müsabakada görev almaları halinde sahada yer alabilecek. Timsah’ta Onur Atasayar, Mikel Agu, Furkan Özçal, Bilal Kısa, Yusuf Erdoğan, Emre Taşdemir ve Sercan Yıldırım’ın ise sakatlıkları sürüyor.



Düdük Mustafa Öğretmenoğlu’nda


Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 14.00’te başlayacak olan müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam.




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