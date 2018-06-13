Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 15:45

Bursaspor’da şok istifa

Bursaspor, geçen sezon Fransız çalıştırıcı Le Guen’in gönderilmesinin ardından takımın başına geçen ve bu sezon da Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Mustafa Er’in görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bursaspor’da şok istifa

13 Haziran 2018 15:45


Yeşil-beyazlı takımda geçen sezon Le Guen’in gönderilmesinin ardından ligde son 6 haftalık periyotta takımın başında yer alan Mustafa Er, Ali Ay başkanlığındaki yönetimin Samet Aybaba ile anlaşmasının ardından Futbol Direktörlüğü görevine getirilmişti. Genç çalıştırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.


Er, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Yaklaşık 2 hafta önce açıklanan Bursaspor Futbol Direktörlüğü görevinden gördüğüm lüzum üzerine ayrılmış bulunmaktayım. Altyapı ve A Takım’da çeşitli kademelerdeki görevlere şahsımı layık gören Başkan Ali Ay ve ilgili yönetim kurulu üyelerine, görev yaptığım tüm pozisyonlarda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Bursaspor taraftarına teşekkürü bir borç bilirim."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç