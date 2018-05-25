Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 19:14

Bursa’yı su bastı

Bursa’da Uludağ’a yağan şiddetli yağmur nedeniyle dereler taştı.

Bursa’yı su bastı

25 Mayıs 2018 19:14

Sokakları su basarken, vatandaşlar arabalarını kurtarmak için büyük mücadele verdi. 2 restoran da selden büyük hasar gördü.


Bursa’da son 2 gündür devam eden bulutlu hava dün geceden itibaren yerini yağmura bıraktı. Bu akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakalandı. Dikkaldırım Mahallesi’nde sokaklar sulara teslim oldu. Vatandaşlar ellerinde sopalarla giderleri açmaya çalışırken, bazı mağdurlar ise evlerine dolan suyu tahliye etmek için büyük uğraş verdi. Arabanın üzerinde bir kedi de kurtarılmayı bekledi. Ayrıca Doburca Mahallesi’nde 2 et restoranı sel sularından etkilenerek büyük hasar meydana geldi. Bursa - Orhaneli karayolu trafiğe kapanırken, burada bulunan barakalar yıkıldı. Yağmurun şiddeti ile dağdan inen toprak da heyelana yol açtı. Polis yolu trafiğe kapattı.


Ayrıca Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde de küçükbaş hayvanların telef olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay yerlerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve 112 acil servis ekipleri yönlendirildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç