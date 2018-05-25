Bursa’yı su bastı

Sokakları su basarken, vatandaşlar arabalarını kurtarmak için büyük mücadele verdi. 2 restoran da selden büyük hasar gördü.

Bursa’da son 2 gündür devam eden bulutlu hava dün geceden itibaren yerini yağmura bıraktı. Bu akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakalandı. Dikkaldırım Mahallesi’nde sokaklar sulara teslim oldu. Vatandaşlar ellerinde sopalarla giderleri açmaya çalışırken, bazı mağdurlar ise evlerine dolan suyu tahliye etmek için büyük uğraş verdi. Arabanın üzerinde bir kedi de kurtarılmayı bekledi. Ayrıca Doburca Mahallesi’nde 2 et restoranı sel sularından etkilenerek büyük hasar meydana geldi. Bursa - Orhaneli karayolu trafiğe kapanırken, burada bulunan barakalar yıkıldı. Yağmurun şiddeti ile dağdan inen toprak da heyelana yol açtı. Polis yolu trafiğe kapattı.

Ayrıca Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde de küçükbaş hayvanların telef olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay yerlerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve 112 acil servis ekipleri yönlendirildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı.