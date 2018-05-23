Büyükşehir Belediyespor hedef büyüttü

Yaşanan kan değişimiyle birlikte kulübün dinamizm kazandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde Bursa’da sporu tabana yaymayı ve düzenleyecekleri organizasyonlarla daha fazla aile ile gence dokunmayı planladıklarını söyledi.

Kurulduğu günden bu yana spor faaliyetlerini Bursalılarla buluşturmak için farklı branşlarda yüzlerce etkinliğe imza atan ve son 15 yılda hedef çıtasını her geçen gün istikrarlı bir şekilde yükselten Büyükşehir Belediyespor’da, yapılan genel kurulun ardından görev dağılımı da gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında yapılan ve yönetim kurulu üyelerinin görev alanlarının belirlendiği toplantıda; Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliklerine Ahmet Bayhan, Fuat Alpaslan ve Gökhan Dinçer, İdari ve Hukuki İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Yunus Emre Gelen atandı. Büyükşehir Belediyespor yeni yönetiminin ilk toplantısında branş sorumluları da belirlendi. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, kulübün genel sekreterlik ve voleybol branş sorumluluğuna getirilirken; Celalettin Güneş güreş ve izcilik branşları Dergah Alkan basketbol branş, Fuat Alpaslan boks branşı, Gökhan Dinçer atletizm, boks, yüzme ve su topu branşları, Murat Mestan voleybol branşı, Ömer Cihat Bay atıcılık ve bisiklet branşları, Hasan Vanlıoğlu bocce ve karate branşları, Yunus Emre Gelen basketbol branşı, Metin Biberci jimnastik ve masa tenisi branşları, Muhittin Bilici voleybol ve güreş branşları, Yusuf Konat tenis, yelken, kayak ve kano branşları sorumlusu oldu.

Daha fazla organizasyon, daha fazla genç

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni yönetimle birlikte Büyükşehir Belediyespor’un heyecan kazandığını ifade etti. Bursa’da daha yaygın ve etkin hizmetler için öncelikle doğru bütçe ile mali disiplini sağlamak istediklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketler dışında çeşitli sponsorluklar almayı düşündüklerini de anlattı. Sağlıklı bireyler yetiştirmek adında her çocuğa spor yaptırmayı öncelikli hedef olarak seçtiklerini kaydeden Başkan Aktaş, bu kapsamda daha fazla aile ve gence dokunabilecek organizasyonlar yapacaklarını dile getirdi. Yeni yönetimin görev dağılımı nedeniyle yapılan toplantıda Büyükşehir Belediyespor’un stratejik olarak spora bakış açısını da değerlendiren Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyespor, çeşitli branşlarda şampiyonluklar yaşamış, Avrupa ve dünyada yüzümüzü güldüren, göğsümüzü kabartan sporcular yetiştiren bir kulübümüzdür. Bursa kaynaklı genç sporcular bularak, bu arkadaşlarımızı doğru yönlendirerek, Bursalı sporcuların takımlarda daha fazla yer almasını istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda olağan genel kurulun ardından yeni yönetim kurulumuzu oluşturduk. Yeni arkadaşlarımız dahil oldu. Onlar da inşallah, aldıkları görev ve sorumluluklarla Büyükşehir Belediyespor’a dinamizm katacak. Yönetim kurulu üyelerimiz Bursa’da yetişmiş, adını ülkemizde ve dünyada duyurmuş sporcu sayısını çoğaltmak için uğraşmalıdır. Antrenörlerimiz, çocuklarımıza sporun doğrularını öğretmeli ve onları doğru noktaya çekmelidir. Devletimizin özellikle olimpiyat sporcuları yetiştirme adına yaptığı ciddi yatırımlar var. Bu yatırımlar sayesinde genç nüfusun olimpik sporlara yönelimi yükselişte. O nedenle tekvando, judo ve okçuluk gibi sporların ‘kısa sürede’ fizibilitesi hazırlanarak yönetim kuruluna sunulmalı. Bursa, sporu bilen ve imkanı olan bir şehir. Olimpiyat hedefi olan Türkiye’;nin ‘Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcularıyla’ desteklenmesi gerekir" dedi.

Kadın basketbol takımı Süper Lig yolunda

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açıklamasında, yeni dönemde engelli bir spor branşını Büyükşehir Belediyespor bünyesine dahil etmek istediklerini, bu yönde araştırma ve fizibilite çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Açıklamasında, kadın basketbol takımının aldığı başarılı sonuçlara da değinen Başkan Aktaş, “Voleybol 2. Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Belediyespor BUDO Bayan Basketbol Takımımız ligi ikinci sırada bitirmişti. Şimdi play off maçları oynanıyor. Çeyrek final eşleşmesinde 2-0’la turu geçerek, İzmit Belediyespor ile karşılaştık. Seride ilk iki maçı kendi evimizde oynadık ve kazandık. Şimdi 2-0 öndeyiz ve 2 maç İzmit’te oynanacak. İlk maçta galip gelerek, seriyi 3-0’la tamamlayıp, finaldeki rakibimizi beklemeyi planlıyoruz. İnşallah sezon boyu süren başarı grafiğimiz, bundan sonra da artarak devam eder. Bursa tarihinde ilk olacak bir başarıyı yakalamak istiyoruz. Burada emeği geçen sporcu kardeşlerimize, teknik heyete ve yönetim kurlu üyesi arkadaşlarıma da emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.