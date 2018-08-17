Büyükşehir kurban bayramına hazır

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin bayram hazırlıklarını tamamlandığını söyleyerek, “kurban bayramı için gereken çalışmalarımızı yaptık, nöbetçi ekiplerimizi oluşturduk ve bayrama hazırız. Bursalı hemşehrilerimizin, Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, aileleriyle, sağlık ve huzurla güzel bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.

Ulaşım yüzde 50 indirimli

Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Raylı Sistem ve Otobüs İşletmeciliği hizmetlerini yürüten BURULAŞ Genel Müdürlüğü, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak için tedbirlerini alarak BursaRay seferlerini sürdürecek. Vatandaşlar, kurban bayramında 4 gün boyunca toplu ulaşımdan yüzde 50 indirimli olarak faydalanabilecek.

Şehir içi otobüs seferleri ve BUDO seferleri ile ilgili bilgilere https://burulas.com.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Vatandaşlar, ulaşımla ilgili her türlü talep ve şikayetlerini ise 08508509916 numaralı telefon ile ulaşım hattına bildirebilecekler.

Hamitler Kent Mezarlığı’na ücretsiz ulaşım

Öte yandan kurban bayramında 20 Ağustos Pazartesi (arife günü) ile kurban bayramı süresince, Kent Meydanı ile Hamitler Kent Mezarlığı arasında ücretsiz ulaşım sağlanacak.

Bursalılar, Kent Meydanı’ndan hareket eden otobüslerle, Ulubatlı Hasan Bulvarı, İzmir Yolu, Yeni Mudanya Yolu, Filament Kavşağı, Kavaklı Caddesi ve Albayrak Caddesi güzergahından Hamitler Kent Mezarlığı’na ulaşabilecekler.

Kent Meydanı’ndan saat 10.15’de, Hamitler’den de saat 11.30’da başlayacak olan seferler, 1’er saat arayla, Kent Meydanı’ndan akşam saat 17.15’e, Hamitler’den de akşam saat 18.30’a kadar devam edecek.

Zabıta Daire Başkanlığı, bayram öncesi ve süresince (20 - 24 Ağustos) vatandaşlardan şahsen veya 7163300, 2615240, 4441600 ve Alo Belediye 153 no’lu telefonlara gelen öneri ve şikayetleri anında değerlendirmek üzere yaya ve motorize olmak üzere nöbetçi ekip bulunduracak.

Ayrıca, şehir içerisinde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri, minibüs, taksi ve dolmuşlar ile seyahat eden yolcuların her türlü mağduriyet ve şikâyetlerinin giderilmesi maksadıyla Trafik Denetleme Zabıta Amirliği’nde, şehirlerarası yolculuk yapan yolcuların şikâyetlerinin değerlendirilmesi için de Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bulunan Terminal Zabıta Amirliği’nde yeterli sayıda personel görevlendirilecek.

İtfaiye, 24 saat nöbette

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kurban bayramında her türlü itfaiye hizmeti ve yangın ihtimaline karşı, 28 ayrı grupta 435 itfaiye personeli ve 112 araçla, 71 gönüllü grubunda da 637 gönüllü itfaiyeciyle kesintisiz 24 saat yangın, kurtarma ve olası afetlerde görevlerini sürdürecek.

Bursa sahillerinde de çalışmalarına devam eden itfaiye teşkilatı, yüzmeye uygun olan 15 noktada, vatandaşın güvenliği için cankurtaranla hizmet veriyor. Sahillerde 33 noktada toplam 16 bin 650 metre mantar güvenlik şeridi ve uyarı tabelalarıyla da önlemlerini alan itfaiye teşkilatı, 45 cankurtaran personeliyle hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar, ihtiyaç duyulması halinde itfaiyenin 110 ve 7163417 numaralı telefonlarla yangın ihbar hattına ulaşabilecekler.

Veteriner Hizmetleri de bayram nöbetinde

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde, kurban bayramının 1. günü nöbetçi veteriner hekim, bayramın diğer günlerinde de icapçı veteriner hekimler görev yapacak. kurban bayramı boyunca, gerekli görüldüğü halde, ilçe belediyelerine de veteriner hekimler görevlendirilecek olup yine bayramın 1. günü hariç, bayramın diğer günlerinde, 17 ilçede çevre sağlığı ve ilaçlama çalışmalarına devam edilecek.

Vatandaşlar, (0224)7161166 numaralı telefonla veya Demirtaş Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 1’den Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne ulaşabilirler.

Aralıksız hizmet

Yollarla ilgili sıkıntılarda acil müdahaleler için nöbetçi ekibe ihtiyaç duyulması halinde hemşerilerimiz, 153 numaralı telefona başvurabilecekler.

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün bakım ve onarım ekipleri de kurban bayramında hizmet verecek. Vatandaşlar, su ve kanalizasyonla ilgili her türlü şikayetleri için ALO 185 no’lu telefonu 7/24 arayıp yardım isteyebilecekler.

Bayram süresince Mezarlıklar Şube Müdürlüğü de defin işlemlerini aralıksız sürdürecek ve mezarlıklar ziyarete açık olacak.

ALO BELEDİYE : 153

BÜYÜKŞEHİR BLD. YENİ HİZMET BİNASI : 4441600

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 185

İTFAİYE : 110

ZABITA : 7163330

TERMİNAL ZABITA KARAKOLU : 2615240

ULAŞIM HATTI : 08508509916

VETERİNER HİZMETLERİ ŞB. MÜD. : 7161166