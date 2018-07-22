Çalı’da doğayla iç içe film keyfi

Çalı Köy Filmleri Festivali başladı. Sinema tutkunlarını doğanın kalbinde buluşturan festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler atölyeler ve konserler de düzenleniyor.

Nilüfer Belediyesi’nin, Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) iş birliğiyle Türkiye’nin ilk köy filminin çekildiği Nilüfer’in Çalı Mahallesi’nde düzenlediği 3.Çalı Köy Filmleri Festivali büyük ilgi görüyor. Yönetmen Muhsin Ertuğrul’un 1934 yılında, Çalı Mahallesi’nde çektiği, Türkiye’nin ilk köy filmi olma özelliğini taşıyan “Aysel; Bataklı Damın Kızı” filminden yola çıkarak gerçekleştirilen festival, film tutkunlarını doğanın kalbinde, açık havada bir araya getiriyor.

Üç gün sürecek olan, sinemaseverlerin aileleri ve arkadaşlarıyla beraber çadırlarıyla kamp kurma imkanı da bulduğu Çalı Köy Filmleri Festivali’nde, film gösterimlerinin yanı sıra atölyeler, doğa yürüyüşleri, yoga, konserler ve birbirinden farklı etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen film tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği 3. Çalı Köy Filmleri Festivali’ne, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Çalı Mahallesi Muhtarı Mustafa Yunguş da katıldı. Başkan Bozbey, yönetmenliğini Turan Kubulay’ın yaptığı “Samsak: Bir Tütün Belgeseli” adlı kısa filmi, alanı dolduran yüzlerce kişiyle birlikte izledi.

Bozbey: “Çalı için köy filmleri çok önemli”

Film gösteriminin ardından konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çalı’nın, köy filmleri konusunda ayrı bir yeri olduğunu ifade etti. Başkan Mustafa Bozbey, “Çalı için köy filmleri son derece önemli. Sizlerin de bildiği gibi Aysel; Bataklı Damın Kızı adlı ilk köy filmi burada çekildi. Bu film, Çalı’da anlamı olan, büyük iz bırakan bir filmdir. O yıllardan beri Çalı’nın, sinemaya karşı farklı bir eğilimi var” dedi.

Aysel; Bataklı Damın Kızı filminin çekilmesinin ardından, filmde yer alan karakterlerin isimlerinin sonraki yıllarda Çalı’da doğan çocuklara verildiğini belirten Başkan Bozbey, “Çalılılar, böyle bir yaklaşımla filme sahip çıkmışlar. Çok güzel anılar var. Nilüfer Belediyesi olarak biz de, ÇEKÜDER iş birliğiyle Çalı Köy Filmleri Festivali’ni düzenliyoruz. Festival, sizlerin de katılımıyla daha da renklenmiş durumda. Emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü aynı zamanda “Belki Şehre Bir Film Gelir” kitabının yazarı olan Güney Özkılınç da, “Çalı Köy” kitabının yazarı Turhan Çalay ile birlikte, festival kapsamında söyleşi gerçekleştirdi. Turhan Çalay, sinemaseverlere Çalı’yı tanıtırken, Güney Özkılınç da hem kitabı hem de “Aysel; Bataklı Damın Kızı” filmi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Filmde, Çalı halkından çok sayıda kişinin figüran olarak rol aldığını söyleyen Güney Özkılınç, “Bir film düşünün ki, çekildiği yerde hala yaşasın. Ben, bu filmin çok uzun yıllar Çalı da yaşayacağını düşünüyorum” dedi.