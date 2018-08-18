Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 14:31

Çarşı pazarda bayram hareketliliği

Bursa’da Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, vatandaşlar çarşı pazara akın etti.

Çarşı pazarda bayram hareketliliği

18 Ağustos 2018 14:31


Bursa’da her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda da Kapalı Çarşı vatandaşların akınına uğradı. Şehrin işlek caddelerine de açılan tezgahlardan alışverişini yapan vatandaşlar için esnaf ise dövizin yükselmesine rağmen indirim yapmaktan geri kalmadı. Yoğunluğun gece geç saatlere kadar açık olacak olan çarşıda daha da artması bekleniyor.


Durumdan memnun olan esnaflar, “Bugün akşam saatlerinde yoğunluğumuz devam eder. Esnaf için bugün son gün. Havanın sıcak olmasından dolayı kimse dışarı çıkmak istemiyor. Ancak güneşin etkisini kaybetmesinin ardından yoğunluğun giderek artacağını düşünüyoruz. Fiyatlarımız da makul, herkes durumundan memnun" dedi.


Bayramlık alışverişi son günlere bırakan vatandaşlar ise, “Kurbanlığımızı aldık. Şimdi ise kendimize bir şeyler bakıyoruz. Umarım güzel kıyafetler bulabiliriz. Bütün aile bayramlıklarımızı düzmek istiyoruz” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç