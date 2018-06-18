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18 Haziran 2018 11:44

Çarşıda ilginç gelenek yeniden canlandı

Bursa Tarihi Hanlar ve Çarşı esnafı yüzyıllardır süren geleneği bir kez daha canlandırdı.

Çarşıda ilginç gelenek yeniden canlandı

18 Haziran 2018 11:44

Bayram sonrası dükkanlarını ilk kez açan esnaf birbiriyle gecikmeli de olsa bayramlaştı.


Çarşı ve Hanlar Bölgesi esnafı birbirlerine olan saygı ve hürmetin en güzel örneğini bir kez daha sergilediler. Dükkanlarını açan esnaflar, hemen komşu ve yakındaki arkadaşları ya da büyüklerini ziyaret edip ellerini öptüler.


Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım, eski geleneğin unutulmadığını belirterek, "Eskiden olduğu gibi bugün de çarşı esnafı bayramdan hemen sonra yaşlı ve büyüklerden başlayarak birbirlerini ziyaret ettiler. Muhtemelen sadece bize mahsus bir ifadeyle de "Geçmiş Bayramın Mübarek Olsun" derlerdi. Bayrama, eşe, dosta, büyüğe, komşuya verilen değer ve saygının güzel bir örneği. Bu nazik ahi geleneğini devam ettiren esnafımıza ne mutlu. Hayırlı işlerimiz, iyi haftalarımız olsun" ifadelerini kullandı.




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