Çavuşoğlu cami açtı

Başkan Ali Ay, bir de okul yaptırmak istediğini açıkladı.

Bursaspor Başkanı Ali Ay ve sahibi olduğu İlay Tekstil fabrikasının çalışanlarının da desteğiyle Nilüfer ilçesine bağlı İrfaniye Mahallesi’nde yaptırılan “İlay Camii” düzenlenen tören ile ibadete açıldı. Başkan Ali Ay’ın doğduğu ve büyüdüğü köye yaptırdığı caminin açılış törenine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, siyasi parti temsilcileri, Bursaspor Başkanı Ali Ay, Bursaspor yönetim kurulu üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile mahalle halkı katıldı.

"Bundan sonraki hedefim bir tane de okul yapmak"

Nilüfer Belediyesi’nin tahsis ettiği bin 200 metrekarelik alanda yapımı 1 yıl süren caminin açılış töreninde konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, emeği geçenlere teşekkür ederek, "1 sene içerisinde bitirdik camiyi. Allah herkese nasip etsin. Bugün çok duyguluyum, ne konuşacağımı bilmiyorum. Önemli olan Allah’ın kabul etmesi. Bundan sonraki hedefim bir tane de okul yapmak. Onu da Valimiz ile görüştük. İnşallah Allah onu da nasip eder" dedi.

“Türkiye ilelebet payidar olacak”

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da, “Biz camilerimizi yaşamımızın merkezi yapmak zorundayız. Hayırlı bir hizmet için aranızdayım. Bunu bize vesile kılan Ali Ay başkanımıza teşekkür ediyorum. Ali Ay ağabeyimiz sadece İrfaniye köyünün medar-ı iftiharı değil, Bursaspor’un başkanı, gönül adamı. Milyonları arkasından sürükleyen Bursaspor’a katkı sağlamaya çalışıyor. Allah ondan razı olsun. Ne mutlu sizi yetiştiren anne, baba ve büyüklere. İrfaniye’ye yakışan bir camiyi inşa ettirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu cami hem ezansız, hem cemaatsiz kalmayacak, Türkiye ilelebet payidar olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Başkan Ali Ay’a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e plaket takdim etti. Çavuşoğlu ve beraberindekiler kesilen kurdelenin ardından cuma namazını İlay Camii’nde kıldı.

Cuma namazı çıkışında Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İrfaniye İlk ve Ortaokulu’ndaki öğretmenleri de ziyaret ederek, günlerini kutladı.