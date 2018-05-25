Çiftçiyi dolu vurdu

Önceki gün etkili olan dolu nedeniyle İnegöl’e bağlı 5 kırsal mahallede yaklaşık 10 bin dönüm etkilendi. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, ayçekirdeği, patates, buğday ve pancarda yüzde 70-80 oranında zarar olduğunu belirterek çiftçinin toplam zararının yaklaşık 15 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

15 bin dekar ürün zarar gördü

Önceki akşam İnegöl’e bağlı Kozluca, Kulaca, Şibali, Hamzabey ve Tokuş mahallelerinde yaşanan dolu afetinde zarar gören bölgeleri Kulaca Mahallesi Muhtarı Sedat Seçim ile birlikte gezerek incelemelerde bulunan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “İnegöl’de dolu haberi yapmadığımız yıl olmuyor. İlçemiz güzelliği kadar, bu sıkıntıyı da yanında taşıyor. Her sene 10 köy civarında dolu zararı yaşanıyor. Bundan bir hafta önce Hocaköy, Deydinler ve Çeltikçi mahalleleri gibi meyveci köylerden hafif bir dolu geçmişti. Dün akşam itibariyle de Şipali, Kozluca ve Hamzabey bölgemizde 10 bin dekarın üzerinde ayçekirdeği, buğday, patates ve pancarda büyük hasara sebep oldu. Bu da yaklaşık olarak 15 milyon liraya tekabül ediyor. Allah beterinden saklasın. Almamız gereken bazı tedbirler var. Ürünlerimizi TARSİM’e kaydettirmemiz gerekiyor” dedi.

Kendilerine çeki düzen vermeliler

TARSİM eksperleriyle ilgili eleştiride de bulunan Başkan Çelik, “TARSİM’e de bir çift laf etmek istiyorum. Bugün Şehitler’deki dolu ile ilgili beni aradılar. Eksperler babasının cebinden parasını veriyormuş gibi yakışıksız üslup takınıyorlar. Çiftçiyi TARSİM’e alıştırmamız gerekiyorsa, onlar da kendilerine çeki düzen vermeliler. Çok güzel bir müdürleri var başlarında ama sahaya çıkan eksperler kendilerini toparlamalılar. Hasar olan bölgelerde ne kadar hasar varsa onu tam olarak yazmalılar. Maddi hasarın karşılandığını görünce, biz de diğer çiftçileri bu duruma alıştıralım” diye konuştu.

Bir yılımız gitti

Kulaca Mahallesi Muhtarı Sedat Seçim ise, “Esnaf haftayı gözetir, en kötü ihtimalle mevsimi gözetir ama çiftçi yılı gözetmektedir. Kulaca’dan tutun Şipali, Kozluca ve Hamzabey üzerindeki arazi alanlarının şuanda yılı gitmiş durumdadır. İnsanları sigorta yaptırmak için üzerlerine gittiğimizde ‘Gidenler ne almış’ diye karşı çıkıyorlar. Bizde bunun hakkının alındığı takdirde TARSİM’e yeterli kayıt yapılacağını düşünüyoruz. Sigorta yaptırılınca da zararlar alınacaktır” şeklinde konuştu.