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27 Haziran 2017 15:27

Çocuğunu emzirdiği sırada yaşanan kazada hayatını kaybetti

Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan araç içerisinde bulunan anne ve 5 aylık çocuğu hayatını kaybetti.

Çocuğunu emzirdiği sırada yaşanan kazada hayatını kaybetti

27 Haziran 2017 15:27

Anne Hümeyra Kurt’un kazanın yaşandığı sırada oğlunu emzirdiği öğrenildi.


Kaza, sabah saatlerinde Bandırma-Bursa yolu Karacabey ilçesi Karasu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Kurt (29) idaresindeki 34 SD 3662 araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. 4 kişinin bulunduğu araçta sürücü Serkan Kurt’un eşi Hümeyra Kurt (26) ve 5 aylık oğlu Yusuf Kurt hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma aracı ile birlikte araçta sıkışan Hümeyra Kurt’un annesi 52 yaşındaki Ayşe Ulusoy ile Serkan Kurt’u yaralı olarak çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldıran yaralılarının durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.


Öte yandan, arka koltukta oturan anne Hümeyra Kurt’un kazanın yaşandığı sıralarda 5 aylık çocuğunu emzirdiği öğrenildi.


Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.




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