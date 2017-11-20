Çocuklara hakları anlatıldı

Bursa Kent Konseyi’nin desteğiyle Kızılay Toplum Merkezi tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde düzenlenen ’Çocuk Şenliği’nde 200 çocuk unutulmaz bir gün geçirdi. Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni konu ile ilgili yaptığı açıklamada, her çocuğun kendileri ve gelecekleri için söz söyleme hakkı olduğunu ifade etti. Kent konseylerinde bu fırsatın çocuklara sunulduğunu ifade eden Çepni ,”Bursa Kent Konseyi bünyesinde 5 meclis bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ise çocuklarımıza ait. Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi çocukların yönetime katılmasında kurumsallaşmayı sağlamak maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Çocuklara yapılacak en büyük hizmetin onları sevgi ve şefkatle yetiştirmek olduğunun altını çizen Çepni, sevgi ve şefkatle büyüyen her çocuğun topluma faydalı fertler olacağını vurguladı.