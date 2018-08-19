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19 Ağustos 2018 12:00

Çöp atmak için evden çıkan Cansel 9 gündün kayıp

Bursa’da 9 gün önce çöp atmak için evden çıkan 18 yaşındaki Cansel Sezer, bir daha geri dönmedi.

Çöp atmak için evden çıkan Cansel 9 gündün kayıp

19 Ağustos 2018 12:00

Sezer ailesi kızlarının hayatından endişe ediyor.


Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan Emel ile Saffet Sezer çiftinin üç çocuğundan biri olan Cansel, 10 Ağustos günü sabah saatlerinde çöp atmak için evden çıktı. Geri dönmeyen Cansel’e cep telefonundan da ulaşamayan ailesi, durumu polise bildirdi.


Kızları Cansel’den, 9 gündür haber alamayan Sezer çift, kendilerine haber vermeden kızlarının hiç bir yere gitmeyeceğini söyledi. Kızlarının hayatından endişe duyan aile, biran önce bulunması için yardım istedi.


Kızlarının kaçma ihtimalinin olmadığını da belirten aile, sevdiği biri olması durumunda annesinin bundan haberi olacağını ifade etti.




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