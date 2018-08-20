Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 19:11

Çöp dökmeye çıkıp bir daha eve dönmeyen kız bulundu

Bursa’da 9 gün önce çöp atmak için evden çıkan 18 yaşındaki Cansel Sezer kendisiyle ilgili yapılan haberleri görünce evine geri döndü.

Çöp dökmeye çıkıp bir daha eve dönmeyen kız bulundu

20 Ağustos 2018 19:11

Genç kızın arkadaşları ile Aydın’a gittiği öğrenildi.


Bursa’da çöp atmak için evden çıkan Cansel Sezer (18) 9 gün eve dönmeyince genç kızın bulunması için ailesi seferber oldu. Konuyla ilgili haber yapılmasının ardından Sezer ailesini arayarak evine geri döndü.


Bursa’nın Gemlik ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan 18 yaşındaki Cansel Sezer 10 Ağustos sabahı çöp dökmek için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Kızları ortadan kaybolan Sezer ailesi Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aradan günler geçmesine rağmen bir haber alamayan endişeli aile konuyu basınla paylaşarak haber yapılmasını istedi. İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haberleri gören genç kız ailesine ulaşarak iyi olduğunu ve en kısa zamanda geri döneceğini söyledi.


Sezer ailesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada genç kızın haberi gördükten sonra kendilerine ulaştığını, 2 arkadaşı ile birlikte Aydın’a gittiği ve en kısa zamanda döneceğini söylediğini belirtti. Telefondan sonra içlerinin rahatladığını kaydeden aile kızları Cansel’in bugün döndüğünü ifade ederek çifte bayram yaşadıklarını dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç