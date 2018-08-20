Çöp dökmeye çıkıp bir daha eve dönmeyen kız bulundu

Genç kızın arkadaşları ile Aydın’a gittiği öğrenildi.

Bursa’da çöp atmak için evden çıkan Cansel Sezer (18) 9 gün eve dönmeyince genç kızın bulunması için ailesi seferber oldu. Konuyla ilgili haber yapılmasının ardından Sezer ailesini arayarak evine geri döndü.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan 18 yaşındaki Cansel Sezer 10 Ağustos sabahı çöp dökmek için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Kızları ortadan kaybolan Sezer ailesi Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aradan günler geçmesine rağmen bir haber alamayan endişeli aile konuyu basınla paylaşarak haber yapılmasını istedi. İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haberleri gören genç kız ailesine ulaşarak iyi olduğunu ve en kısa zamanda geri döneceğini söyledi.

Sezer ailesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada genç kızın haberi gördükten sonra kendilerine ulaştığını, 2 arkadaşı ile birlikte Aydın’a gittiği ve en kısa zamanda döneceğini söylediğini belirtti. Telefondan sonra içlerinin rahatladığını kaydeden aile kızları Cansel’in bugün döndüğünü ifade ederek çifte bayram yaşadıklarını dile getirdi.