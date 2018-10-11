Coşkunöz Eğitim Vakfı 30 yaşında

Coşkunöz Eğitim Vakfı'nın kurucusu Kemal Coşkunöz düzenlenen gecede anıldı. Vakıf 30'uncu yılını da kutladı.

Bir otelde düzenlenen geceye çok sayıda davetli katıldı. Coşkunöz Eğitim Vakfı'nın kurucusu Kemal Coşkunöz'ün hayatını anlatan resim sergisinin de açılışı gerçekleştirildi. Coşkunöz Eğitim Vakfı Müdürü Azize Gökmen, vakfın 30'uncu yılını kutladıklarını dile getirerek, “Biz bu 30'uncu yılımızı duayenimiz kurucumuz, Kemal Hoca'nın 18'inci ölüm yıldönümü olan 12 Ekim öncesi yaparak onu da yad etmek istedik. Vakfımız Türkiye'nin ilk sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesidir. Temel çalışma hedefimiz meslek edindirme programları ile liseli öğrencilerimizi ikinci meslek lisesi diploması kazandırmak ve sanayiye, üretime katmaktır” dedi.

Kurucu Kemal Coşkunöz'ü eğitim, üretime adanmış bir hayat olarak yad etmek istediklerini vurgulayan Gökmen, “Kendisine vefa borcumuz var. Kendi öz kaynakları ile Türk sanayisine nitelikli iş gücünü yetiştirmek üzere çalışmalarını sürdüren vakfımız bu yönde hizmetlerine devam ediyor. Bugüne kadar verdiğimiz yüzlerce mezunumuz sanayide, çeşitli yerlerde görev yapıyorlar. Kendi işlerini kuranlarımız var. Her yıl 60 üniversite öğrencisine burs desteği sağlıyoruz. Bizim maksadımız Kemal Hoca'dan aldığımız emaneti, kollamak, korumak ve devam ettirmektir” diye konuştu.

Vakfın 30'uncu kuruluş yılında Kemal Coşkunöz'ün eğitime ve üretime adanmış ömrünün resimlerle anlatıldığı sergi hakkında da bilgi veren Gökmen, “Resimler tamamen orijinaline sadık kalınarak yapıldı. Üsküp'te başlayan ailenin yolculuğu ile Bursa'da sona eren hayat hikayesinin anlatıldığı resimleri var. Geride bir holding ve eğitim vakfı bırakmış bir eğitimci, sanayicinin hayatını tüm dostlarla ve öğrencilerle paylaşmak istedik” ifadelerini kullandı.