Davayı kazanan esnaflardan belediyeye siyah çelenk

Belediye Başkanını kanunları hiçe saymakla suçlayan esnaflar belediyenin önüne siyah çelenk bıraktı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, göreve geldiği yıl Güzelyalı mini pazaryerindeki dükkanların kirasını 825 liradan 6 bin liraya çıkarttı. Kiraları 7 kat arttan esnaflar da dava açtı ve davayı kazandı. Belediye fazladan aldığı paraları ödemek zorunda kaldı. Belediye 2016 yılında çarşıyı yıktı ve yeni dükkanları eski kiracılar yerine iddiaya göre kendine yakın olan kişilere verdi. Eski kiracılar dava açıp yürütmeyi durdurma kararı çıkarttı ve mahkeme tarafından tezgahların eski sahiplerine tahsisine karar verildi.

Daha sonra CHP’li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, belediye meclisinden başvuru yapan 51 esnaf arasında noter huzurunda çekiliş yapılmasına ve iki aylığına dükkanların tahsisine ilişkin karar aldırdı. Yapılan bu başvurularda eski kiracılar olmadığı görüldü. Yapılan çekilişte yer çıkan 11 kişinin ise aynı kiracılar olması "bu kadar da tesadüf olmaz" dedirtti.

Dükkanlarından çıkartılan esnaf ise "adalet sana da gelecek Hayri" yazan siyah çelengi belediyenin önüne bıraktı.

Burada açıklama yapan mağdur esnaflardan Mehmet Geyik, "Hayri bey göreve geldiği yıl işgaliye ücretlerini 825 liradan 6 bin liraya çıkarttı. Bunun için dava açan birkaç arkadaşımız davayı kazanınca belediye fazladan ödemeleri geri vermek zorunda kaldı. 2016 yılında hiçbir mantıklı gerekçe yokken hepimiz sezon için tüm paralarımızı yatırmış ve dükkanlarımız için mal almışken polis eşliğinde tüm esnafı tahliye ederek mini çarşıyı yıktı. Orası bizlerin parasıyla birkaç yıl önce yapılmıştı, yenilemeye ihtiyacı yoktu. Geçen yıl yeni yaptığı dükkanları kendine siyaseten yakın duran kişilere, hatta CHP’nin kadın kollarında görevlilere tahsis ettiler. Bizler de bu haksızlıkla ilgili yasal süreci başlattığımızda önce yürütmeyi durdurma kararı çıktı, daha sonra da açtığımız davalar lehimize sonuçlandı. Tezgahların tarafımıza tahsisine hak kazandık. Defalarca dilekçe vermemize rağmen bizim başvurularımız listeye bile girmedi. Daha da ötesi çekiliş sonucu çıkan kişiler ne hikmetse geçen yıl Hayri Türkyılmaz’ın dükkanları tahsis ettiği kişilerle 11’i aynı. Hayri Türkyılmaz, idare Mahkemesi’nin kararını, Mudanya Belediye Meclisinin aldığı kararı ve Pazar yerleri hakkında yönetmeliğin 13. Maddesini hiçe saymıştır’ dedi.

Siyah çelengi bırakan esnaflar olaysız bir şekilde dağıldılar.