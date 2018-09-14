Dizdar: "Vergi barışında vadeler uzatılmalı"

Resmi Gazete'de yayımlanan, vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı kanun kapsamında müracaat süresinin 27 Ağustos, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan gecikmiş borçların ilk taksitinin ödeme süresi de 31 Ağustos'ta sona erdiğini belirten TESİAD Başkanı Cüneyt Dizdar, vergi borçlarının ilk taksitinin ödeme süresinin ise 30 Eylül'de sona ereceğini hatırlattı. Dizdar, "Sorumluluklarının bilincinde olan bazı mükelleflerin, 7020 sayılı kanun ile ilgili ödemeleri devam ederken 31 Mart 2018 tarihi ile 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında bu kanun hükmünden faydalanma koşullarını kaybetmiş olan mükellefler ile 31 Mart 2018 tarihi ile 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında ödeme güçlüğüne düşmüş olan mükelleflerin de kanuna eklenecek bir paragraf ile kanunun imkanlarından faydalandırılmaları konusunda iş dünyası Ankara'nın desteğini bekliyor" dedi.

Ödeme kolaylığına müracaatın sona ermesinden 4 gün sonra da ilk taksitinin ödenmesi gerektiğini hatırlatan Dizdar, müracaat süresi ve ilk taksit ödeme tarihinin Kurban Bayramı'nın hemen sonrasına denk gelmesi sebebiyle bazı mükelleflerin zorlandığını ifade etti. Dövizde yaşanan dalgalanmalara ve zam furyasına dikkat çeken Dizdar, devletin ödeme kolaylığı ile ilgili sürecin kapsamını genişleterek borçları ödenebilecek hale getirmesi gerektiğini dile getirdi. Dizdar, affa müracaat süresinin bitmiş olmasına rağmen 7143 sayılı kanuna ek olarak düzenlenebilecek bir metin ile affa konu olan borçların ödeme tarihlerinin ve aynı zamanda da müracaat süresinin uzatılması, bununla birlikte ödemelerin uzun vadelerle düzenlenmesi önerisinde bulundu.