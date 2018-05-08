Doğu Azameti kelebeği Türkiye’de ilk kez fotoğraflandı

Türkiye’de yaşadığı bilinen ancak belgelenemeyen bu özel kelebek türünün Türkiye’de kaydedilmiş 381. kelebek türü olduğu bildirildi.

Türkiye’nin Kelebek Fotoğrafçılarının bir arada olduğu Trakel.org üyesi Ahmet Zafer Tunç, Manisa kırsalında yaptığı gezide rast geldiği Doğu Azameti cinsi kelebeği, doğa fotoğrafçılarının ve gözlemcilerinin bir anda ilgisini Manisa’ya çekti.

Doğu Azameti’nin soluk sarı rengi, kanat üstündeki siyah lekelerin kendine özgü deseni ile benzer türlerden ayrılabiliyor. Ancak bu özel kelebeğin zor yanı ise sürekli uzun uçuşlar yapması. Bazen kilometrelerce takip edilmesine neden olabiliyor bu yüzden.

Trakel.org yöneticilerinden Hakan Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ahmet Zafer Tunç tarafından türün bulunmasından sonra Trakel tanı ekibi olarak kayıtları inceledik ve türün latince adı Colias erate olan Doğu Azameti kelebeği olduğuna karar verdik. Bu tespitimizi yabancı uzmanlarında katkısıyla pekiştirdik. Ve en nihayetinde Trakel kelebek gözlemcileri olarak sahayı ziyaret ederek farklı bireyleri de gözlemleme fırsatı bulduk. Ülkemizde kelebek gözlemciliği yaygınlaştıkça türlerin dağılım haritaları genişliyor. Bu da buna bir örnek oldu” dedi.

Türün Türkiye’deki ilk karesini çeken Ahmet Zafer Tunç ise yaptığı açıklamada, “Bölge dışından gelen arkadaşlarımla Manisa kırsalında fotoğraf çekmeye çıkmıştık. İlk görüşte limoni rengi sebebiyle uçarken bildiğimiz bir tür sandım ancak yanımdan geçerken ayırt edici özelliği olan kanat üstünde gördüğüm siyah kalın bant sebebiyle bunun Türkiye de varlığı bilinen fakat daha önce görüntülenmeyen Doğu Azameti / Colias Erate olduğu şüphesi uyandı. Peşinden yaklaşık 1 kilometre kadar koştum. Fakat net bir kaydını alamadım. Yaklaşık 1 saat kadar sonra aynı kelebekten 2. bireyi gözlemledim. Onun fotoğraf kayıtlarını alıp Trakel.org ile paylaşınca sonuç buralara vardı” dedi.