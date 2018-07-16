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16 Temmuz 2018 15:39

Dostum’un Yamaç Paraşütü Takımından büyük başarı

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) Yamaç Paraşütü Takımı, Burdur’da düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü hedef yarışması 1’inci etap müsabakalarında takım halinde 2’nci oldu.

Dostum’un Yamaç Paraşütü Takımından büyük başarı

16 Temmuz 2018 15:39

DOSTUM sporcusu Kerem Dinçer, genel klasmanda 1’inci olarak DOSTUM’un adını zirveye taşıdı.


Belediye Başkanı Alper Taban, alınan başarılı sonuçların ardından yamaç paraşütü sporcusu Kerem Dinçer’i makamında ağırlayarak tebriklerini iletti. Taban, DOSTUM’un başarılarını konuşmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Şehrimizde her geçen gün turizm değeri artan, yıldızı parlayan bir alan olan DOSTUM’u büyütmeye devam edeceğiz. Bugün yamaç paraşütü takımımızın başarısını kamuoyu ile paylaşmak için bir araya geldik. 7-8 Temmuz tarihlerinde Burdur’da gerçekleşen Türkiye Yamaç Paraşütü hedef yarışması 1’inci etap müsabakalarına toplam 22 sporcu iştirak etti. Bu organizasyonda Türkiye Hava Sporları Federasyonu faaliyet programı çerçevesinde Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Burdur Belediyesi ve Burdur Yamaç Paraşütü Havacılık ve Gençlik Spor Kulübü ortaklaşa düzenliyor. Uşak, Sakarya, Eskişehir, İstanbul, Bursa, Burdur, Konya, Mersin ve Ankara’dan toplam 22 sporcu katıldı. Biz de DOSTUM olarak buraya 3 yarışmacımızla katılım gösterdik. Burada Kerem Dinçer, Anıl Doruk ve Elif Güleryüz müsabakalarda boy gösterdiler. İnegöl’ümüzü ve DOSTUM markamızı orada bizler adına temsil ettiler. Takım halinde ikinci olduk. Kerem Dinçer arkadaşımız genel klasmanda birinci olurken, diğer iki arkadaşımız dereceye giremeseler de topladıkları puanlarla yarışmada takım halinde 2’nci olmayı başardı” dedi.




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