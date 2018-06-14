Dündar çarşıda iftariyelik dağıttı

Ramazan Bayramı arifesinde büyük yoğunluğun yaşandığı tarihi çarşıda, vatandaşların oruçlarını açabilmeleri için Osmangazi Belediyesi tarafından iftar kumanyası hazırlandı. Çarşı bölgesini gezerek esnafın ve vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Dündar, iftar saatine yakın vatandaşlara iftar kumanyası dağıttı. AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte kumanyaları dağıtan Başkan Dündar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dağıtılan iftar kumanyalarından alan vatandaşlar, Dündar’a bu jesti karşısında teşekkür ettiler.

Bayram alışverişindeki vatandaşların tatlı bir telaş içinde olduğunu belirten Başkan Dündar, “Tarihi çarşı, şehrimizin ticari hayatının adeta kalbi. Bayram arifesinde de büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Bu tatlı telaş içinde vatandaşlarımızın

oruçlarını açabilmeleri için kumanya dağıtıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.