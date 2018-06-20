Başkan Dündar, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte BİHMED Başkanı Kadir Oruç ve yönetim kurulu üyelerine nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Dündar’a imam hatip camiasına sağladığı önemli katkılardan dolayı teşekkür eden Oruç, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

BİHMED üyelerine Osmangazi Belediyesi’nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak temizlikten ulaşıma, spordan eğitime kadar her alanda hizmet üretiyoruz. Hizmetler yapıldıkça yenisi geliyor. Bu işin sonu yok. Tarihî eserlerin ayağa kaldırılması çalışmaları ve temizlik işleri, rutin bir çalışmalarımız oldu. Eğitim alanında vatandaşlarımıza önemli hizmetler sunuyoruz. İlçemizdeki 250 okulumuza ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler götürdük. Bazı okullara 2-3 defa hizmet götürdük. Yaptığımız işlerde en iyisini ortaya koyuyoruz. İlçemize kazandırdığımız Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, mükemmel bir yapı olarak ortaya çıktı. Bu lise, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı proje okullarının kurumsallaşmasına vesile oldu. 56 ülkeden öğrenci eğitim görüyor. Bu sayı önümüzdeki yıl belki de 70’e çıkacak. Burada okuyan ve ülkemizde yaşayan olan öğrenciler, bizim kendi kültürümüze göre yetişecek. Bursa gibi kurucu bir şehirde, bizim inançlarımıza göre yetişecek. Atmış olduğumuz adımlarla başkalarına da örnek oluyoruz” dedi.

BİHMED Başkanı Kadir Oruç da, Uluslararası Murad Hüdavendigar İmam Hatip Lisesi’nin sadece Bursa değil, bütün Türkiye adına önemli bir eğitim yatırımı olduğunu ifade ederek, böyle mühim bir okulun inşa eden Dündar’a teşekkür etti. Oruç, ayrıca imam hatip mezunu olan Mustafa Dündar’ın Türkiye’nin dördüncü büyük ilçesi olan Osmangazi’de belediye başkanı olmasının kendileri için iftihar vesilesi olduğunu ifade etti.

BİHMED’in ardından Yeşil Türbe’ye giden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dua etti.