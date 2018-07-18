Ebu İshak’a tarihî muhtarlık binası

Osmangazi Belediyesi tarafından Ebu İshak Mahallesi modern muhtarlık binasına kavuştu. Mahallenin tarihî dokusuna uygun olarak Osmanlı mimarîsinden ilham alınarak inşa edilen yeni muhtarlık binası törenle hizmete açıldı. Toplam 115 metrekarelik alan üzerine tek kat olarak inşa edilen muhtarlık binası bünyesinde muhtarlık odası, mutfak ve tuvaletler yer alıyor. Çevresi yeşil alan olarak düzenlenen muhtarlık binasının etrafında ahşap oturma grupları bulunuyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarih şehri Bursa’nın en eski mahallelerinden biri olan Ebu İshak Mahallesi’ne yakışır bir muhtarlık binası inşa ettiklerini söyledi. Bursa için hizmet ürettiklerini ve Bursa’nın güzelliklerini ortaya çıkardıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Tarihimize ve tarihî değerlerimize sahip çıkıyoruz. Her mahallemizde hizmet üreterek, vatandaşlara daha rahat yaşacakları mekânlar sunuyoruz. Bu çalışmalar ile de mahallelerimizin nefes aldığını, vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdüğünü görüyoruz. Osmangazi’de hizmet üretmenin ne kadar zor olduğunu bizim kadar vatandaşlarımız da biliyor. Mahallerimizin geçmiş dönemdeki hallerini düşündüğümüzde yapılan hizmetlerle nereden nereye geldiğini çok iyi görüyoruz. Eskiyen mahallelerimizde düzenleme yapmazsak bu mahallelerimiz çöküntü halini alır ve yaşanmaz hale gelir. Bizler, bu bilinçle eskiyen mahallelerimizi temizliyoruz, kamulaştırıyoruz ve tarihi yapılar varsa aslına uygun olarak restore ediyoruz. Mahallelerimizin daha değerli hale gelmesini sağlamak adına kendi kültürümüze ve mimarimize uygun muhtarlık binaları yapıyoruz. Osmangazi’de bu mimari özelliklerde 34 muhtarlık binası inşa ettik. Eskiyen binaları yeniklerden, binası olmayan muhtarlarımıza da yeni muhtarlıklar inşa ediyoruz. Vatandaşlarımıza mahallelerinde kaliteli yaşam sürebilecekleri mekanlar sunuyoruz” dedi.

Osmangazi’de her alanda hizmet ürettiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Mahallerimiz için meydanlar inşa ediyoruz. 16 meydan inşa ettik. Bunun için 44 bin 500 metrekare alan kamulaştırdık. 156 milyon 600 bin TL kaynak kullandık. Sadece mahalle meydanlarımız için bu maliyet. Bunun dışında planlar doğrultusunda inşa ettiğimiz meydanlar da var. 25 camimizin çevre düzenlemesini yaptık. Bu hizmet için de 13 bin 600 metrekare alan kamulaştırdık. 14 milyon TL kaynak kullandık. Bu hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ebu İshak şehir merkezinde yer alan en önemli mahallelerimizden. Bu mahallemizde de hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Ebu İshak Mahallesi’nin hemen yanında yer alan, belediyemizin en büyük bütçeli işi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, açıldığında bu mahallemize önemli bir değer katacaktır. Bursa’nın fethini resmeden bu müzemiz bir Bursa projesi. Mimarisiyle, fonksiyonuyla ve konumuyla tarihi Bursa’ya büyük değer katacak bir bina inşa ettik. Bu dev müze, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ne hareket kazandıracaktır. Şehir ekonomisine dinamizm katacağız. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hizmet üretiyoruz. 2014-2019 dönemindeki projelerimizin vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda şekillendirdik. Bizler laf üretmiyoruz, icraat üretiyoruz. Muhtarlık binamızın, tarihi kimliği ile hemşehrilerimize hayırlı hizmetler vermesini diliyorum” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız da yaptığı konuşmada, “115 metrekare alan üzerine Osmanlı mimarisinden esinlenerek, mahallenin tarihi dokusuna uygun olarak inşa edilen Ebu İshak Mahallesi Muhtarlık Binası, muhtarımızın mahalleye daha ferah bir ortamda hizmetlerde bulunmasını sağlayacaktır. Bu muhtarlık binasının hayırlara vesile olmasını dilerken, başta Osmangazi Belediyemiz Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimiz sunuyorum” ifadelerini kulandı.