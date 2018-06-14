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14 Haziran 2018 09:36

Emniyet müdürü Ak şehit aileleri ile buluştu

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Ramazan bayramına kısa bir süre kala şehit ve gazi aileleri için iftar programı organize etti.

Emniyet müdürü Ak şehit aileleri ile buluştu

14 Haziran 2018 09:36

Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş’un da katıldığı iftar organizasyonunda Vali Küçük ailelere, "Randevusuz, davetsiz kapılarımız her zaman sizlere açık, sizler bize vatan evlatlarının emanetlerisiniz" diye seslendi.


Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Ramazan sebebi ile şehit ve gazi aileleri ile iftar programında bir araya geldi. Kültürpark içerisindeki emniyet lokalinde düzenlenen organizasyona Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, emniyet müdür yardımcıları ve çok sayıda şehit ile gazi ailesi katıldı. Vali Küçük iftar duasının ardından organizasyon ile ilgili kısa bir açıklama yaptı. İl emniyet müdürlüğüne düzenledikleri iftar programı için teşekkür eden Vali Küçük, şehit ailelerinin kendileri için ne kadar değerli olduğuna vurgu yaptı. Küçük konuşmasında, "Şehit demek ölmeden önce gidecekleri yeri görenler demektir. Onlar bu vatanın evlatlarıdır. Sadece sizlerin değil hepimizin çocuklarıdır, sizler de bize onların emanetlerisiniz. Sizlerle her zaman bir arada olduğumuzu, yanınızda olduğumuzu sakın unutmayın. Bizim kapılarımız hepinize randevusuz, davetsiz, telefonsuz her daim açık. Her zaman yanınızda bizler olacağız. Emniyet müdürümüze bizleri sizinle bu iftar programında buluşturduğu için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.




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