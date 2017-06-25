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25 Haziran 2017 11:15

Emniyetten uyarı: "Ucuz telefon reklamlarına itibar etmeyin"

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, sosyal paylaşım siteleri ve bazı kanallarda gün boyu gösterilen reklamlara itibar edilmemesi ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması hususunda vatandaşları uyardı.

Emniyetten uyarı:

25 Haziran 2017 11:15


Asayiş Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cep telefonu ve elektronik eşya satılan sitelerden yapılan alışveriş neticesi gerçekleşen dolandırıcılık olaylarında artış tespit edilmiştir. Piyasa fiyatının çok çok altında bir fiyatla satışa sunulan akıllı telefon ve bazı elektronik eşyalarla ilgili bu reklamlar tamamen dolandırıcılık maksadıyla yayınlanan reklamlardır. Bu tip sitelerden kesinlikle alışveriş yapmayın. Alacağınız ürünün piyasa değeriyle karşılaştırmasını kesinlikle yapın. Mağdur olduğunuz böylesi bir durum karşısında derhal şikayet için en yakın emniyet birimine ya da cumhuriyet başsavcılığına müracaat ederek suç duyurusunda bulunun" denildi.


"Dolandırıcılar facebook, twitter, myspace gibi sosyal medyalarda açtıkları sahte hesaplarla kendisini askerlik arkadaşınız, eşinizin-çocuğunuzun yakın bir arkadaşı veya uzaktan bir akrabanız gibi tanıtarak başının belada olduğunu, acilen paraya ihtiyacı olduğunu bildiren mesajlarla, belirli bir adrese para yollamanızı isteyerek sizleri mağdur edebilir" ifadeleri kaydedilen açıklamada, dolandırıcı şahısların, 444 ve 0 850’li numaralardan arayarak vatandaşları mağdur ettiği belirtildi.


Emniyet, bu tür numaralardan arayan dolandırıcıların, geçmişe yönelik ödenmiş kredi kartı aidatlarını veya kredi masraflarını geri almak vaadiyle, banka hesap bilgilerini ve kişisel bilgileri ele geçirip vatandaşları mağdur edebileceği uyarısında bulundu.




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