En çok İstanbul’da, en az Ardahan’da sürücü var

Başkanlık, 31 Aralık 2017 verilerine göre Türkiye’de en çok sürücünün 5 milyon 871 bin 653 ile İstanbul’da, en az sürücünün ise 19 bin 572 ile Ardahan’da bulunduğunu açıkladı. Nüfusu üç milyonu aşan Bursa’daki sürücü sayısı ise 1 milyon 11 bin 694 olarak kayıtlara geçti.

Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 28 milyon 181 bin 930 sürücünün bulunduğu Türkiye’de, direksiyon başına geçenlerin yüzde 74.9’unun erkek, yüzde 25.1’inin ise kadınlardan oluştuğunu duyurdu. 2017 yılı sonunu kapsayan resmi verilere göre; İstanbul 5 milyon 871 bin 653 ile en çok sürücünün yaşadığı şehir sıralamasında liste başında yer alıyor. Sadece 119 bin 572 sürücünün ikamet ettiği Ardahan ise listenin sonunda yer aldı. Başkent Ankara’da 2 milyon 389 bin 935 sürücü yaşarken 3 milyon nüfuslu Bursa’da 1 milyon 11 bin 694 sürücü bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ndeki kayıtlara göre, sürücü belge kayıtlarında geriye dönük otomatik güncelleme yapılmaktadır. Hayatını kaybedip sürücü belge düşümü yapılmayanların kayıt düşüm işlemleri otomatik olarak yapıldığından dolayı 2017 yıl sonu itibariyle sürücü belge sayısı bir önceki yıla göre düşük çıkmaktadır" denildi.

Ehliyet sayısı 60 milyonu aştı

Toplam sürücü belgesi sayısının 60 milyon 356 bin 516 olduğunun vurgulandığı açıklamada, " Bir sahsın birden fazla sürücü belgesi sınıfı bulunabildiğinden, sürücü belgesi sınıf sayısı toplamı sürücü belgesi sayısından fazla görülmektedir.01/01/2016 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgesine geçilmesiyle birlikte sürücü belgesi sınıf türü 9’dan 19’a çıkmış olup, buna göre sınıf dağılımı yapılmıştır" ifadeleri yer aldı. Açıklamada 2017 yılı sonu itibariyle 22 milyon 218 bin 945 aracın trafiğe kayıtlı olduğu belirtildi. Bu araçlardan 12 milyon 35 bin 978’inin otomobil olduğu bildirildi.