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23 Mayıs 2018 11:21

Endüstriyel fırınlar Ramazan yoğunluğuna ilaç gibi geliyor

Profesyonel mutfaklar için önem arz eden, zaman ve enerji tasarrufunu sağlayabilen teknolojik ekipmanlar, özellikle Ramazan ayının yoğunluğunda aşçıların imdadına yetişiyor.

Endüstriyel fırınlar Ramazan yoğunluğuna ilaç gibi geliyor

23 Mayıs 2018 11:21


Geleneksel sofraların her mekanda öne çıktığı Ramazan ayında, mutfaklardaki telaşı en aza indiren, şeflerin en yakın yardımcısı endüstriyel fırınlar aynı anda birden fazla yemeğin pişmesini sağlarken zamandan ve enerjiden de tasarruf etmeyi sağlıyor.


Tabakta pişirim özelliği ile aynı anda 82 porsiyon çıkarabilen Bursalı endüstriyel mutfak üreticisi İnoksan’ın geliştirdiği İnosmart Steam Touch Kombi Fırın Kendi kendini yıkama özelliği ile de ilgi görüyor.


Her geçen gün genişleyen ürün gamında fırınlara ayrı bir yer veren köklü şirket, İnosmart Touch serisini profesyonellerin beğenisine sundu. Fırın Katlı pişirme seçeneği ile buhar-kuru oranını yüzde 10’dan yüzde 90’a kadar ayarlayabilme özelliğine sahip.




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