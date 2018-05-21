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21 Mayıs 2018 16:31

Engelli öğrencilerin şampiyonluk sevinci

Türkiye İşitme Engelli Okullar Spor Oyunları’nda Bursa’yı temsil ederek atletizm ve masa tenisinde Türkiye şampiyonu olan Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi işitme engelli öğrencileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı.

Engelli öğrencilerin şampiyonluk sevinci

21 Mayıs 2018 16:31


Samsun’da 21-27 Mart tarihlerinde yapılan İşitme Engelli Okullar Spor Oyunları’nda Bursa’yı temsil eden Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Türkiye çapında yapılan yarışmalarda derece elde eden engelli öğrencileri tebrik eden Başkan Alinur Aktaş, Bursa’nın adını şampiyonada duyurdukları için okul yöneticilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Okulun ihtiyaçları hakkında istişarede bulunduklarını anlatan Aktaş, başarılı öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.


Okul Müdiresi Türkan Caner, Samsun’da yapılan Türkiye İşitme Engelli Okullar Spor Oyunları’nda Bursa’yı en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi. Atletizm ve masa tenisinde Türkiye şampiyonluğunu kazandıklarını dile getiren Caner, oyunlara katılırken desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.


Ziyaretin sonunda işitme engelli öğrenciler, kazandıkları kupayı Başkan Alinur Aktaş’a takdim etti.




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