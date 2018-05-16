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16 Mayıs 2018 19:30

Er: "Genç arkadaşlara şans vereceğiz"

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, son hafta oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında genç oyunculara şans vermek istediğini söyledi.

Er:

16 Mayıs 2018 19:30

Genç teknik adam ayrıca, Bursa’da son maçına çıkan Arjantinli oyuncu Batalla’nın Gençlerbirliği maçında da forma giymek istediğini ilettiğini açıkladı.


Spor Toto Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Bursaspor’da, Teknik Direktör Mustafa Er, akşam saatlerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ankara’ya kazanmak için gideceklerini ifade eden Er, "Çok eksiğimiz var ama geçen hafta da vardı. Maçı ciddi anlamda önemsiyoruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Gençlerbirliği için zor bir süreç. Küme düştüler. Geçmiş olsun onlara da" dedi.



"Genç arkadaşlara şans vereceğiz"


Kadroda revizyon olacağını ifade eden genç çalıştırıcı, "Genç arkadaşlarımız var arada. Elimizdeki mevcut futbolcularla en iyi kadroyu çıkartacağız. İki haftadır genç futbolcularımızın gelişimine bakıyoruz. Onlarla da başlayabiliriz sonra da oyuna sokabiliriz ama şans vereceğiz. 8-9 oyuncumuz sakat ve cezalı. Biz 4 futbolcuya izin verdik. Onlar da Dünya Kupası’na gidecek futbolcular. Onların da böyle bir talebi oldu. Dinlenip, kampa katılmak istediler. Burada tutabilirdik ama burada bulunan futbolcu, kendi isteği ile burada bulunsun ki sahada verimli olabilsin. Tamamen benim tasavvufumda. Kendi istekleri olunca, son haftayı motive hazırlanamayacaklarını söyleyince, biz de milli maçlar öncesi izin verdik" şeklinde konuştu.



"Pablo Ankara’ya gelmek istedi"


Sezon sonu takımdan ayrılarak ülkesine gideceğini açıklayan ve Trabzonspor maçıyla Bursa’daki son karşılaşmasına çıkan Batalla’nın Gençlerbirliği karşısında da oynamak istediğini ilettiğini belirten Mustafa Er, "Batalla’yı oynatacağım. Ben kendisi ile görüştüm. Belki finali Bursa’da yapmak isteyebilirdi. Ben tamamen kararı ona bıraktım. O, kendisi gelmek istedi, bulunmak istedi. Kendisine de teşekkür ederim" dedi.




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