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23 Kasım 2017 17:44

Erkek arkadaşını rehin aldı

Bursa’da erkek arkadaşını kendisine borcu olduğu iddiasıyla bacağından bıçakladıktan sonra eve kilitleyip rehin alan kadın, 2 saatlik uğraşın ardından etkisiz hale getirildi.

Erkek arkadaşını rehin aldı

23 Kasım 2017 17:44


Olay, Osmangazi’ye bağlı Hamitler TOKİ Konutları’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Gülşen A., kendisine borcu olduğu iddiasıyla 40 yaşındaki Mümin K. ile evde tartışmaya başladı. Bir süre sonra eline bıçak alan kadın, erkek arkadaşını sağ bacağından bıçaklayıp, kapıyı kilitledi. Anahtarı da tuvalete atan kadın, üzerine sifonu çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 ve 110 ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlara rağmen kadın ikna edilemedi.



Çilingir yardımıyla kapı açıldı, polis balkondan içeriye girdi


Kadının ikna edilememesi üzerine olay yerine çilingir çağrıldı. Çilingir ön kapıyı açarken, itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkona çıkan polis ekipleri de evin arkasından içeriye girdi. Ekiplerin içeriye girmesinin ardından kadın, çırılçıplak vaziyette elinde bıçakla balkona çıktı. İntihar girişiminde bulunan kadını, polis son anda kurtardı. Daha sonra evde üzeri giydirilen kadın ve erkek 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı.




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