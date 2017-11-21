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21 Kasım 2017 14:58

Esentepe Taksi Durağı yeni haliyle hizmette

Nilüfer Belediyesi’nin tek tip taksi durağı uygulaması kapsamında yenilenen Esentepe Taksi Durağı yeni görünümüyle hizmet vermeye başladı.

Esentepe Taksi Durağı yeni haliyle hizmette

21 Kasım 2017 14:58


Nilüfer Belediyesi’nin tek tip taksi durağı uygulaması çerçevesinde Esentepe Mahallesi’ndeki taksi durağı da daha estetik bir görünüme kavuştu. Yenilenen Esentepe Taksi Durağı’nın açılışı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından açıldı. Bozbey, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Topçu ile taksici esnafının birlikte yaptığı açılışın ardından dualar edildi. Başkan Mustafa Bozbey taksici esnafına “Hayırlı işler” temennisinde bulundu. Hasan Topçu ve taksiciler de yenilenen durak için Bozbey’e teşekkür etti.


Bu yıl yenilenen 9 taksi durağı ile birlikte Nilüfer Belediyesi ilçe genelinde toplam 18 taksi durağını modern hale getirmiş oldu.




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