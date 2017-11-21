Esentepe Taksi Durağı yeni haliyle hizmette

Nilüfer Belediyesi’nin tek tip taksi durağı uygulaması çerçevesinde Esentepe Mahallesi’ndeki taksi durağı da daha estetik bir görünüme kavuştu. Yenilenen Esentepe Taksi Durağı’nın açılışı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından açıldı. Bozbey, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Topçu ile taksici esnafının birlikte yaptığı açılışın ardından dualar edildi. Başkan Mustafa Bozbey taksici esnafına “Hayırlı işler” temennisinde bulundu. Hasan Topçu ve taksiciler de yenilenen durak için Bozbey’e teşekkür etti.

Bu yıl yenilenen 9 taksi durağı ile birlikte Nilüfer Belediyesi ilçe genelinde toplam 18 taksi durağını modern hale getirmiş oldu.