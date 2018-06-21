Evi yanan aileye Osmangazi sahip çıktı

Küçükbalıklı Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk babası ve eşi hamile olan Necati Nar’ın evinde küçük çocukların çıkardığı yangın kısa sürede büyürken, facia son anda önlendi. Yangın sebebiyle evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Nar ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yanan evin onarılması için belediye ekiplerine talimat verdi. Yangının ardından ev belediye ekipleri tarafından temizlenirken, Başkan Dündar, aileye başta eşya ve erzak yardımı olmak üzere her türlü desteğin verileceğini belirtti.