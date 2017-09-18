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18 Eylül 2017 17:00

Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı

DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olan bir terörist Bursa’da yakalandı.

Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı

18 Eylül 2017 17:00


Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gece yarısı İnegöl ilçesinde bir eve baskın düzenledi. Operasyonda bir erkek şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın verdiği ifade doğrultusunda İnegöl ilçesinde ormanlık alana saklamış olduğu bir adet av tüfeği ile çadır ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.


Ayrıca şahsın üzerinden çıkan dijital malzemelerin incelenmesi sonucu sosyal medya hesaplarından yapmayı planladığı eylem hakkında 2 şahıs ile yazışma yaptığı tespit edildi. Polis bu şahısları da Kütahya ve İnegöl’de yapılan eş zamanlı baskınlarla yakaladı.


Operasyonlar neticesi yakalanan 3 şahıs, "DEAŞ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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