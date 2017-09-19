Ezan okuma yarışması birincisi Yenişehir’den

Nuri Baktemur birinci oldu.

Yenişehir Müftülüğü Yatılı Kız Kur’an Kursu’nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Müftü Mehmet Şen Okur ve imamlar katıldı. Camiler ve Din Görevlileri Haftasında düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında Bursa birincisi ve Marmara bölgesi ikincisi olan Postumpost Camii imamı M. Nuri Baktemur’e ödül verildi.

Başkan Süleyman Çelik, "M. Nuri kardeşimiz Bursa’daki yarışmada birinci, Edirne’deki yarışmada ise bölge ikincisi olma başarısını gösterdi. Kendisinden Türkiye birinciliği bekliyoruz" dedi.