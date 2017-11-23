Festival keyfi sürüyor

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali sürüyor. İstanbul Çocuk Prodüksiyon ekibi Nilüfer Uğur Mumcu Sahnesi’nde “İbiş’in Karne Şenliği” adlı kukla gösterisiyle çocukların karşısına çıktı. Ankara’dan gelen Mutlu Karagöz Kukla Tiyatrosu ise Merinos Göç Müzesi Sahnesi’nde “Aşıklar Yarışması” adlı gölge oyununu sahneledi.

Festivale atölye çalışmaları da renk kattı. Uğur Ünsal, Orhangazi ve İznik ilçelerinde düzenlenen ‘Atık Malzemelerden Kukla Yapımı ve Canlandırma Atölyesi’nde çocuklara günlük hayatta kullanılan malzemelerden kukla yapımını öğretti. 2 saat süren etkinlikte çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi, hem de yaptıkları kuklalarla bir masalı canlandırdı. BKSTV Atölye Salonu’nda ise Yetkin Yüksel, geleneksel Türk tiyatrosundaki metinlere yönelik yaklaşımları irdeledi. Zaman, mekan ve olay kavramları çerçevesinde incelenen metinler üzerinden güncel metinler oluşturulmaya çalışıldı.