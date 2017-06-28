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28 Haziran 2017 11:50

Fiziksel ve zihinsel gelişimde anne sütü önemli

Anne sütünün, bebeklerin beslenmesinde, büyüme ve gelişme için gerekli tüm sıvı, enerji, besin öğelerini içinde bulunduran ve sindirimi kolay doğal bir besin olduğunu belirten uzmanlar, ayrıca fiziksel ve zihinsel gelişiminde de olumlu yönde etkili olduğunu söyledi.

Fiziksel ve zihinsel gelişimde anne sütü önemli

28 Haziran 2017 11:50


Anne sütünün bebek için altın standart, en iyi besin kaynağı olduğu bilimsel topluluklar tarafından kabul edildiğini belirten uzmanlar, ayrıca bebek için sağlık, hastalıklara karşı bağışıklık, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik pek çok yararı olduğunun kanıtlandığını ifade etti. Bebeklerin ilk altı ayında tıbbi bir gerekçe olmadıkça su dahi verilmeden anne sütü ile beslenmesi gerektiğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doç. Dr. Nureddin Vurgun, altı aydan sonra da uygun ek besinlerin verilmesi ile birlikte en az 2 yaşına kadar anne sütüne devam edilmesi gerektiğini söyledi. Vurgun, "Anne sütü ile beslenme bebeklerin fiziksel gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Anne sütü çocukluk çağında ve erişkin dönemde obezite gelişiminden korur. Çocuklar 2 yaşındayken yetişkin ağırlığının yüzde 18’ine ulaşmışken, beyinleri ise yetişkin ağırlığının yüzde 80’ine ulaşmış olur. Dolayısıyla bu hızlı büyümenin desteklenmesi için beslenme çok önemlidir. İlk 6 ay boyunca anne sütü bebeğin beyin gelişimi için gerekli tüm besinsel ögeleri içerisinde bulundurur" dedi.


Anne sütü emen çocukların matematiksel olarak daha başarılı ve psikolojik olarak da daha sağlıklı olduklarının görüldüğünü belirten Vurgun, "Anne sütü ile ilgili çalışmalarda yeterli süre tek başına anne sütü alanların daha aktif oldukları, gelişim basamaklarına daha erken ulaştıkları, zekalarının ve öğrenme güçlerinin belirgin olarak yüksek olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda ayrıca anne sütü alan bebeklerin ortalama IQ puanları ile öğrenim hayatındaki başarıları da daha yüksek bulunmuştur. Bebeğin ilk yaşı hızlı büyüme ve gelişme için açısından kritik bir zamandır. Bu hızlı büyümenin yüksek protein sentezi ile desteklenmesi gerekir. Anne sütüne uyarlanmaya çalışılan bebek mamalarında ise protein miktarı yüksektir. Bu yüzden mama ile beslenen bebekler hızlı kilo alırlar ve ileride obez olma riski ile karşılaşırlar. Anne sütü alan çocuklarda başta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere birçok akut ve kronik hastalığın görülme sıklığı azalmakta beyin gelişimi daha iyi olmaktadır. Emziren annelerin kendilerine güvenleri fazladır ve bu durum süt verimini olumlu yönde etkiler. Emzirme anne için doğal bir sakinleştiricidir. Anne sütünün sosyal ve ekonomik, yadsınamaz yararları da vardır. Daha az hastalanan çocuk için tedavi giderleri, iş günü ve gücü kaybı sonucu para kaybı azalır" diye konuştu.




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