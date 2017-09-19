Freni patlayan kamyon dehşet saçtı

Yaşanan tehlike dolu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamam Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni boşalan kamyon kontrolden çıktı. Şoförün durduramadığı 34 YN 9642 plakalı kamyonet ilk önce hafif ticari bir araca çarptı daha sonra bir binaya ait doğalgaz borusuna çarptı. Ardından yolda park halinde bulunan iki araca çarparak durabildi. 2 araç çarpmanın etkisiyle önlerinde park halinde bulunan diğer araçlara vurdu. Kazada toplam 10 otomobil zarar gördü. Kazada şans eseri araçlarda kimse bulunmazken, kamyon sürücüsü Hamza Kaya(53), kazanın etkisiyle kısa süreli şok yaşadı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan kazada, kamyonun geldiği sırada bir aracın bagajına eşya yükleyen ailenin son anda kamyondan kaçtıklarını ve olayın şokunu yaşadıkları görülüyor. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ve doğalgaz ekipleri, tek yönlü olan caddeyi trafiğe kapattı. Patlayan doğalgaz borusunun tamir edilmesi için doğalgaz ekipleri çalışmalarına başlarken olası bir faciayı engellemek için doğalgaz hatlarını kapattı. Doğalgaz ve polis ekiplerinin çalışmaları bittikten sonra ise cadde tekrar trafiğe açıldı.