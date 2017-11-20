Geleceğin Modacıları OSMEK’te Yetişiyor

OSMEK bünyesinde bu yıl ilk kez açılan modelistlik kursu haftanın 3 günü Bağlarbaşı Hizmet Binası’nda eğitim alan kursiyerler, saat 09.00 ila 16.00 arasında eğitim görecek. Modelistlik kursuna talebin çok fazla olduğunu ifade eden Eğitmen Selma Tüzemen, “Hazır giyim sektörü, kadınları memnun etmek için kendini geliştirirken, sektörün tamamlayıcı unsuru ise modelistler. Tekstilin merkezi Bursa’da modelistlere çok ihtiyaç var. Gelen öğrenciler çok çabuk iş buluyor ya da kendine modaevi açıyor. Bir fabrikada modelist olarak çalışıyor. Ücretleri çok güzel, tatminkar. Çalışmak istemeyenler ise tekstil firmaları ile anlaşıp evde kalıp hazırlayabiliyor, çizim yapabiliyor, tasarlayabiliyor” diye konuştu.

Eğitimlerin içeriğine ilişkin bilgi veren Tüzemen, “Modelist, kalıp hazırlamanın önemini ve yeni teknikleri öğrenir, bunları uygulayabilme becerisini kazanır. Çağdaş anlayışa uygun model uygulamalı giysi kalıpları hazırlayabilir. Kalıpları şablona dönüştürerek sergilemesini yapabilme becerisini kazanır. Kalıpları kumaşa doğru yerleştirme işlemini öğrenir. Modelist adayı kısa zamanda kaliteli üretme, işi zamanında bitirme alışkanlığını elde eder. Hazır giyim endüstrisinin istediği nitelikte bilinçli eleman olarak yetişir. Piyasaya ve ihracata yönelik teknik bilgilerin tüm aşamalarını öğrenir” dedi.

Özellikle son yıllarda tasarım olgusunun yaygınlaşmasıyla, stilistliğin modelistlikle birlikte anılmaya başlandığını anlatan Tüzemen, “Modelistliğin içerisinde stilistlik de var. Bu kursu bitiren her iki eğitimi birden almış olacak. Bu kursu bitirenler, terzi olabilir, kendi modaevini açabilir. Eski bir öğrencim KOSGEB’den destek alarak kendi modaevini açtı” diye konuştu.

Kursiyer Nurdan Şahin, ileriye dönük düşünceleri olduğu için dikiş makinesi aldığını ifade ederek, “İki dönem stilistlik kursuna gittim. Şimdi de bu kursa geliyorum. Kendi giyim dükkânımız zaten var. Şu an yavaş yavaş çevreme dikmeye başladım. Kendi markamı oluşturmayı düşünüyorum. Çevreme yaptığım kadarıyla dikiş ve tasarım olarak herkes beğeniyor. Eğer ilerletirsem önce bir butik açıp sonra da özel dikim yapacağım” diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü’nü bitiren 24 yaşındaki kursiyer Bahriye Özkan da, “OSMEK’in modelistlik kursuna ilk katıldığımda hiç dikiş bilmiyordum. Sonra evime makine aldım. Evde dikmeye başladım. En azından az maliyetle güzel şeyler çıkartıyoruz ortaya. Aile bütçesine katkı oluyor” dedi.

Kursiyer Emine Karaduman ise “Herhangi bir eğitimim yok. Her insanın elinde tutunacağı bir dalı olması gerekiyor. Hayata yalnız devam etme kararı aldıktan sonra bir meslek edinme ihtiyacı hissettim. Ayakta kalmak için 35 yaşından sonra meslek edinme kararı aldım. Ufkum daha çok açıldı” diye konuştu.