Gemlik Belediyesi’nden Gürcistan’da yaşayan Müslümanlara yardım

Gemlik Belediye Meclisi kararıyla Gürcistan Acara Bölgesi’ne yapılan yardıma İHH ve Gürcistan Mizani Derneği de destek verdi. 400 aileye erzak yardımı ve iki farklı noktada iftar programı ile gerçekleştirilen yardım kampanyasına Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Avcı, meclis üyeleri Ersin Kahraman, Fehmi Arslan ve Gemlik Belediyesi Özel Kalem Müdürü Halil İbrahim Atış da refakat etti.

Gürcistan Batum’da bulunan Orta Cami dışında uzun aradan sonra yapılacak ilk caminin bahçe bölümünde düzenlenen iftar programında söz alan Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Avcı, ’’Türkiye, Türk dünyası ve İslam âleminin umudu oldu. Gürcistan topraklarında İslamı yaşatmak için mücadele veren kardeşlerimize destek vermek, bizler için görevdir. Gemlik Belediyesi olarak üç yıldır ramazan ayında Müslüman kardeşlerimizin yanında olmaya gayret veriyoruz. Kardeş şehir uygulamasıyla önemli adımlar atıyoruz. İslam’ın sancaktarlığını yapmış ecdadın torunları olarak, atalarımızdan miras kalan görevi yerine getirmenin de mutluluğunu taşıyoruz. Türkiye’nin büyümesi, Türk ve İslam coğrafyası adına bu nedenle çok önemlidir. Sizlerin duaları ve inancımızla inanıyoruz ki daha iyi noktalara geleceğiz’’ dedi.

İftar sonrasında Batum’da bulunan Müslümanlarla da sohbet etme imkânını bulan Gemlik heyeti, burada yaşanan temel sorunları da dinleme imkânı buldu. Farklı gruplarla Batum’a 4-5 saat uzaklıktaki köylere ve Acara Bölgesi’ne de yardım paketleri ulaştırıldı. Çalışmaları, Gemlik hayeti yakından inceledi.

Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programının ikincisi, Batum’un 130 kilometre uzağında dağlık bölgede bulunan Gorcomi köyünde gerçekleştirildi. 700 haneden oluşan Müslüman köy olan Gorcomi’de, Osmanlı döneminden bu yana, kısmen de olsa Türkçe öğretiliyor. Gorcomi köyünde düzenlenen ve masrafları Gemlik Belediyesi tarafından karşılanan iftarda, hem köyde hayatına devam edenler, hem de ekonomik sorunlardan dolayı merkeze göç eden köylüler yer aldı.

Ziyaretlerinden ve temaslarından dolayı Gemlik heyetine gayretlerinden dolayı teşekkür eden Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz; ’’Ecdadımız, hem Müslümanların, hem de yardıma muhtaç ülkelerin, halkların ümidiydi. Bizler de, o ecdadın torunları olarak aynı hassasiyeti göstermeye devam ediyoruz. Gemlik Belediyesi bir taraftan kardeş şehir ilan ettiği Bosna’da spor salonu yaparken, bir yandan da ramazanı yaşamak adına mücadele veren ve yokluklardan buna fırsat bulamayan Kafkasya’daki Müslümanların yanında yer alıyor. Gürcistan’a bağlı Acara Özerk Cumhuriyeti’nde bulunan Müslümanlarla, yaptığımız aktiviteler sonrasında adeta kardeşlik köprüsü oluşturduk. Gönül coğrafyamızın insanlarına her zaman elimizden gelen yardımı yapacağız. Türkiye olarak Allah’ın izniyle İslam’ın sancaktarlığına devam edeceğiz’’ diye konuştu.