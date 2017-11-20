Gemlik İstihdam Fuarı sona erdi

Gemlik Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İşkur, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası iş birliğiyle 45 firmanın katıldığı Gemlik İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması sona erdi. Ülke genelinde ilk kez bir ilçede “İş sizi çağırıyor” sloganıyla yapılan ve iki gün devam eden fuara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Bursa ve civar ilçelerden binlerce vatandaşın akın ettiği İstihdam Fuarı’nın son ününde, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, İşkur Müdürü Ünver Ünver, stantları tek tek gezerek firmalara plaketlerini takdim etti.